Σε κλοιό πυρκαγιών η χώρα

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα εξαιτίας των πολλαπλών πύρινων μετώπων που μαίνονται. Πλην της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα όπου υπάρχει ήδη ένας νεκρός, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με εστίες φωτιάς σε Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Αρχαία Ολυμπία, Μέγαρα και Αχαΐα.

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Μήνυμα του 112 για εκκένωση πέντε περιοχών

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, με το 112 να στέλνει μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους των περιοχών Γραμματικό, Λατζόι, Άγιο Γεώργιο, Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια, Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανο, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας.

Συγκεκριμένα στάλθηκαν τα εξής μηνύματα:

17:45, ενημερωτικό για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας

18:00, για απομάκρυνση από Χελιδόνι προς Αρχαία Ολυμπία

18:10, για απομάκρυνση από Γραμματικό, Λατζόι, Άγιο Γεώργιο Λατζοίου, Πουρνάρι, Ηράκλεια προς Πύργο

Mετά τις 19:00 για την απομάκρυνση από τους οικισμούς Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου.

Στο σημείο επιχειρούν 30 οχήματα με 95 πυροσβέστες και τέσσερα τμήματα πεζοπόρο. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδράμουν ακόμη μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ο ισχυρός άνεμος που πνέει στην περιοχή στέλνει το μέτωπο προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Εν τω μεταξύ, χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας, εξαιτίας της πυρκαγιάς. Οι φλόγες πλησίασαν το χωριό, αλλά σταμάτησαν σε ήδη καμένες εκτάσεις.

Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Μέγαρα και Αχαΐα

Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής σημείωσε ότι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη.«Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση. Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

«Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα, ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών», κατέληξε.

Αγρίνιο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Ποταμούλας, με πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν επίσης επιστρατευτεί για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο ζητούνταν από τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Αγρίνιο.

Κεφαλονιά

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στον Καραβάδο της Κεφαλονιάς όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της ενώ μήνυμα του 112 εστάλη για εκκένωση τριών χωριών. Παράλληλα, πύρινα μέτωπα ξέσπασαν σε Μέγαρα Αττικής και Αργολίδα.

kefalloniapress

Στο πύρινο μέτωπο στην Κεφαλλονιά επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Τέλος, από το λιμάνι της Κυλλήνης αναχωρούν για το νησί, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number



🔥 Wildfire in #Karavados of the regional unit of #Kefalonia



🆘 If you are in #Karavados #Dorizata and #Keramies move away to #Argostoli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Νωρίτερα μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, είπε ότι η φωτιά είναι κοντά σε σπίτια, ενώ δεν ευνοεί ο άνεμος. Ωστόσο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου και της περιφέρειας που έχουν σπεύσει θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

kefalloniapress

Ακόμα, πρόσθεσε ότι ήδη έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι σπιτιών που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά και έχουν οδηγηθεί στο Αργοστόλι. Παράλληλα, άφησε υπόνοιες για εμπρηστική ενέργεια, λέγοντας πως η φωτιά ξέσπασε στην άκρη του δρόμου, ταυτόχρονα σε τρία διαφορετικά σημεία, σε απόσταση 10 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού Καραβάδος.

Μέγαρα

Το μεσημέρι της Παρασκευής ξέσπασε φωτιά και στα Μέγαρα Αττικής, στην περιοχή Κουμιντρί.

Στο σημείο επιχειρούν επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Αχαΐα

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην περιοχή Ριόλου Αχαΐας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ωστόσο ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της πυρκαγιάς, καθώς επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οριοθετημένη η φωτιά στην Αργολίδα

Στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτι, η φωτιά είναι οριοθετημένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης τέσσερα αεροσκάφη.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου

Στο μεταξύ, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα, Παρασκευή, στις Περιφέρειες Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) υπάρχει για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.