Live χάρτες με τα μέτωπα των πυρκαγιών (vid)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Αττική και Ηλεία, ενώ στέλνονται συνεχώς μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Live χάρτες με τις ενεργές φωτιές στην Ελλάδα εδώ

Επιπλέον, σε δεύτερο χάρτη υπάρχει η δυνατότητα να δείτε ζωντανά τις περιοχές όπου μαίνονται πυρκαγιές, πατώντας εδώ.

Τα μεγαλύτερα μέτωπα βρίσκονται στην Ανατολική Αττική και στην Αρχαία Ολυμπία.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Φέριζα, στην Κερατέα και εξαπλώθηκε στην Ανατολική Αττική. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ εντοπίστηκε και ένας νεκρός ηλικιωμένος. Λόγω των πολλών ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Την ίδια ώρα σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα εξαιτίας των πολλαπλών πύρινων μετώπων που μαίνονται. Πλην της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με εστίες φωτιάς σε Αγρίνιο, Κεφαλονιά, Αρχαία Ολυμπία, Μέγαρα και Αχαΐα.