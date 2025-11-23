«Αλέξη, γιατί δεν μιλάς» για τη… «νέα Φρειδερίκη»;

Αν καλά καταλάβαμε από την περί δημοψηφίσματος προδημοσίευση αποσπάσματος από το πολυθρύλητο και πολυδιαφημισμένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σ’ εκείνη τη Σύνοδο παίχτηκε κάποιο θέατρο: Ο Τσίπρας παρίστανε τον… παράξενο ταξιδιώτη και η Μέρκελ – κοτζάμ καγκελάριος της Γερμανίας - την ανήσυχη μητέρα, που καταλάβαινε ότι το χαϊδεμένο πλην άτακτο παιδάκι της κάποια σκανταλιά ετοιμάζει πάλι.

«Αλέξη, γιατί δεν μιλάς;», τον ρώτησε η «μαμά Άγγελα». Και εκείνος της απάντησε: «Αφού τα είπε όλα ο Ντόναλντ (σ.σ. Τουσκ), τι να πω εγώ;». Η μαμά Άγγελα ανησύχησε ακόμη περισσότερο με την διφορούμενη απόφαση και άρχισε να κάνει ερωτήσεις, να πηγαινοέρχεται στην αίθουσα, να τρέχει στον Ολάντ, να επανέρχεται στο πονηρό βλαστάρι της, να το παρακαλάει να μιλήσουν το βράδυ στο τηλέφωνο, «ό,τι ώρα και να είναι» αυτή θα τον περίμενε, θα φρόντιζε να είναι και ο Φρανσουά (Ολάντ) στην συνομιλία.

Πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, το τηλεφώνημα και ο Τσίπρας τους άφησε άφωνους: Θα πήγαινε σε δημοψήφισμα και θα καλούσε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει «Όχι».

Τόση σάλτσα για να μας πει ο κ. Τσίπρας ότι… νίκησε τους ισχυρούς της Ευρώπης διότι χάρη στο (γελοίο) δημοψήφισμά του η διαπραγμάτευση επανεκκίνησε «υπό καλύτερους όρους».

Τόσο καλύτεροι ήταν οι όροι, που πήγαμε σε ένα τρίτο μνημόνιο, φορτωθήκαμε άλλα 100 δισ. και άλλους 100 φόρους, υποχρέωση για υπερπλεονάσματα ως το 2022 και πλεονάσματα ως το 2060 και ένα υπερταμείο δια του οποίου υποθηκεύθηκε για έναν αιώνα το σύνολο της δημόσιας περιουσίας.

Όχι κι άσχημα για την «ανήσυχη» κυρία Μέρκελ! Η οποία ανέχθηκε τα πάντα από το χαϊδεμένο της, γιατί είχε η γυναίκα τον σκοπό της.

Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι η πρώην καγκελάριος έκανε ότι δεν άκουγε όσα της έσερνε ο κ. Τσίπρας, που έφθασε στο σημείο να την αποκαλεί «νέα Φρειδερίκη»;

Και πραγματικά έχει μεγάλη αξία να δούμε αν σ’ αυτό το περίφημο βιβλίο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Τσίπρας είχε στοχοποιήσει την Μέρκελ, δημιουργώντας τον «αναγκαίο εχθρό» που οι δημαγωγοί κατασκευάζουν για να δώσουν έναν λόγο στον λαό να τους ακολουθήσει.

Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν σταμάτησε να μιλά για «μερκελιστές που καταστρέφουν την Ευρώπη», «υπαλλήλους του Βερολίνου», «κολαούζους», «πλασιέ» και «άφωνους χειροκροτητές» της Μέρκελ, δήλωνε ότι δεν θέλει να τα βρει με την Μέρκελ και τον Σόιμπλε, μιλούσε για ιδιοτελείς επιλογές και άγριες διαθέσεις της Μέρκελ, για μούμιες και εντολοδόχους, έλεγε ότι δεν θα επιδιώξει καμιά διμερή επαφή μαζί της διότι απλά είναι μία από τους 28, έλεγε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από την Μέρκελ, φθάνοντας στο σημείο να μιλήσει για «πρωθυπουργούς της νέας Φρειδερίκης»!

Όταν ο Αλέξης καθύβριζε την Μέρκελ

Ας θυμηθούμε:

- «Δεν αναγνωρίζω στην κα Μέρκελ το προνόμιο να είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους 28 Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία από τους 28 και ως εκ τούτου δε βρίσκω κανένα λόγο να προτρέξω σε μία ιδιαίτερη συνάντηση μαζί της. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, εκεί όπου υπάρχουν πολλοί που θα είναι αρωγοί στη δική μας στρατηγική, διότι έχουν ίδιο συμφέρον.

Κι αυτό είναι το μεγάλο αν θέλετε μειονέκτημα της χώρας τα τελευταία χρόνια και το μεγάλο δυστύχημα, ότι είχε έναν πρωθυπουργό ο οποίος ήταν στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης της αντίληψης της κας Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε στην Ευρώπη. Εδώ είναι και η ευθύνη που έχει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα μπροστά στην κάλπη. Διότι, επαναλαμβάνω, εμείς δεν πρόκειται, δεν το κάναμε και δεν θα το κάνουμε, να συγκυβερνήσουμε όμηροι με τους εκπροσώπους των απόψεων της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα». (Αλ. Τσίπρας, Ζάππειο, Διακαναλική Συνέντευξη, 23 Ιανουαρίου 2015).

- «Εμείς στο πιλοτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κ. Μέρκελ, δε πρόκειται να δεχθούμε. Καθαρά και ξάστερα. Δεν έχουμε σκοπό να συγκυβερνήσουμε παρέα με τους εντεταλμένους των μνημονίων. Παλαιότερους ή και νεότερους. Αυτοί έχουν το φόβο. Αυτοί έχουν το ψέμα. Αυτοί έχουν τη δύναμη του χρήματος, της εξουσίας και της διαπλοκής. Αυτοί έχουν τη στήριξη της κας Μέρκελ. Να τη χαίρονται». (Αλ. Τσίπρας, κεντρική ομιλία στην Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015.

- «Στη δική μας κυβέρνηση δεν χωράει κανένας εκπρόσωπος της κ. Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε. Αν θέλαμε να τα βρούμε με την κ. Μέρκελ και τον κ. Σόιμπλε θα τα βρίσκαμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να τα βρούμε μαζί τους, το δίκιο του λαού θέλουμε να βρούμε». (Αλ. Τσίπρας, 20 Ιανουαρίου 2015, Θεσσαλονίκη)

- «Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Άγγελα Μέρκελ. Εμείς δίνουμε λόγο και αναφορά μόνο στον ελληνικό λαό». (Αλ. Τσίπρας, Αγρίνιο, 17 Ιανουαρίου 2015)

- «Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον σοσιαλιστή Πιτέλα ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Μέρκελ δεν μπορεί να κάνει τον σερίφη στην Ελλάδα. (…) Δεν υπάρχει ούτε μια στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ γιατί είναι μια πολιτικός που θα θελήσει να μην διακινδυνεύσει την προοπτική της βιωσιμότητας της Ευρώπης αλλά να καρπωθεί την έξοδο από την κρίση» (Αλ. Τσίπρας, Σταρ, Στον Ενικό, 12 Ιανουαρίου 2015)

(Σ’ αυτό είχε δίκιο, διότι γλώττα λανθάνουσα…)

-«Η χώρα δεν χρειάζεται άλλο πρόγραμμα πέραν αυτού που ψήφισε και ενέκρινε. Αλλιώς να έλθει η κ. Μέρκελ εδώ να κυβερνά τη χώρα». (Π. Λαφαζάνης, Παραπολιτικά Fm, 27 Ιανουαρίου).

-«Ας μην ελπίζουν κάποιοι κυρίαρχοι κύκλοι της Ευρώπης, και κυρίως η κ. Μέρκελ και ο κ. Σόιμπλε, ότι θα μας εκβιάσουν και θα υποχωρήσουμε». (Π. Λαφαζάνης, 10 Φεβρουαρίου, προγραμματικές δηλώσεις).

(Για να δούμε τι λέει σήμερα για τον Λαφαζάνη, που τον υπουργοποίησε με το καλημέρα σας)

Κυρία μου, ιδού η Ελλάδα σας!

– «Ο κ. Σαμαράς παρουσιάζεται στις Συνόδους Κορυφής μόνο για να στηρίξει τις πιο αντικοινωνικές πολιτικές που εκφράζονται από την κ. Μέρκελ και τους συμμάχους της. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό να εκπροσωπείται από τους φίλους των κκ Γιούνκερ και Μέρκελ» (Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ, 26 Ιουνίου 2014)

- «Μόνον έτσι το νεοφιλελεύθερο πολιτικό σχέδιο της κυρίας Μέρκελ και των συμμάχων της θα ηττηθεί» (Αλ. Τσίπρας, παρουσίαση βιβλίου Γκαλμπρέιθ, Χόλλαντ, Βαρουφάκη, 17 Ιουνίου 2014)

- «Να τελειώνουμε με τα απολιθώματα της μεταπολίτευσης, με τις μούμιες ενός πολιτικού σκηνικού περασμένων εποχών, με τους εντολοδόχους της κυρίας Μέρκελ και τον αναδόχους του κυρίου Μπαρόζο» (…) Με την Ελλάδα ή με τη κα Μέρκελ;» (Αλ. Τσίπρας. Ηράκλειο, 23 Μαΐου 2015)

- «Την Κυριακή θα αποδειχτεί αυτό που ήδη ζούμε: ότι από τα κάτω δεν θέλουν. Και τη Δευτέρα θα αποδειχτεί αυτό που ήδη βλέπουμε: ότι από τα πάνω δεν μπορούν. Για να ανοίξει επιτέλους ένας άλλος δρόμος για την πατρίδα, που τέσσερα χρόνια τώρα τη σέρνουν ταπεινωμένη στην ποδιά της κυρίας Μέρκελ. Και της δηλώνουν υπερήφανοι: Κυρία μου, ιδού η Ελλάδα σας!

Η Ελλάδα όμως του λαού, η Ελλάδα των Ελλήνων, η δική σας Ελλάδα, η δική μας Ελλάδα, δίνει το παρών. Όχι στους διαδρόμους του Βερολίνου και στα υπόγεια των Καννών, όπου διορίζονται πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις της εμπιστοσύνης του Μπαρόζο, υπό το φιλόστοργο βλέμμα της κυρίας Μέρκελ. Αλλά στους καθημερινούς αγώνες κατά των μνημονίων, στους δρόμους και στις πλατείες της δημοκρατικής αντίστασης, στις μάχες για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια, στο μόχθο της δημιουργίας, στον πολιτισμό της ελευθερίας, στο όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σε ποια Ελλάδα; Στην Ελλάδα-πειραματόζωο των πιο επιθετικών κύκλων του διεθνούς κεφαλαίου; Στην Ελλάδα που ανώτατο νόμο, Σύνταγμα, οδικό χάρτη, έχει και θα έχει τα μνημόνια και τοποτηρητές τους σύγχρονους Βαυαρούς; Στην Ελλάδα της Μέρκελ, του Σόιμπλε, του Μπαρόζο, του Γιούνκερ; Σε αυτή την Ελλάδα ή στην Ελλάδα της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, του σεβασμού στις ελευθερίες του πολίτη και στην εθνική αξιοπρέπεια;

Οι εκλογές γίνονται δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα για το ποια Ελλάδα θέλουμε. Την Ελλάδα της Μέρκελ, ή την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Την Ελλάδα της κλεπτοκρατίας, ή την Ελλάδα της δημοκρατίας. Με την Ελλάδα ή με τη Μέρκελ;» (Αλ. Τσίπρας, Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2014).

(Μετά βρέθηκε ο ίδιος υπό το φιλόστοργο βλέμμα της κ. Μέρκελ)

- «Η μόνη απάντηση που φοβάται η κυρία Μέρκελ. Η μόνη απάντηση που φοβάται το νεοφιλελεύθερο ευρωπαϊκό κατεστημένο. Είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η Ευρώπη είναι σε κρίσιμη καμπή. Ή θα τερματίσει τη λιτότητα και θα ξανακερδίσει τη Δημοκρατία. Ή θα συνεχίσει με λιτότητα, ανεργία και αυταρχισμό. Ή θα γίνει η «’Άλλη Ευρώπη» ή θα παραμείνει η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ». (Αλ. Τσίπρας, Μπολόνια, 19 Μαΐου 2014)

ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ;

- «Γιατί η ήττα της κυρίας Μέρκελ είναι προϋπόθεση για να υπάρξει η Ευρώπη και για να οικοδομήσουμε με τους λαούς της μια νέα Ευρώπη» (…) Η αγαπημένη κυβέρνηση της Μέρκελ, η κυβέρνηση Σαμαρά, σε λίγες μέρες θα έχει χάσει τη δεδηλωμένη στο λαό. Και λυπάμαι που θα το πω εδώ στο Βερολίνο και θα το ακούσει η Καγκελάριος και θα στεναχωρηθεί. Δε θα αργήσει πολύ η ώρα που απέναντί της θα έχει μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Μια κυβέρνηση που σας υπόσχομαι θα διαπραγματευτεί μαζί της και για δικό σας λογαριασμό. Γιατί οι δικές μας διαφορές με την κυρία Μέρκελ δεν έχουν εθνικό, αλλά ταξικό, πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο. Και ο τερματισμός της στρατηγικής της λιτότητας στον Νότο θα είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τους εργαζόμενους στο Βορρά. Ότι θα σταματήσει η υποτίμηση της εργατικής τους δύναμης. Ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματά τους».

Δήλωσε μάλιστα ότι το δίλημμα σε αυτές τις εκλογές είναι ξεκάθαρο για τους πολίτες της Ευρώπης: «Ή με την Ευρώπη των λαών ή με την Ευρώπη των τραπεζιτών. Ή με τη λιτότητα που σκοτώνει την Ευρώπη ή με τη Δημοκρατία και την αλληλεγγύη που ενώνει την Ευρώπη. Ή με την Ευρωπαϊκή Αριστερά ή με την κυρία Μέρκελ».(Αλ. Τσίπρας, «Επίκαιρα», Ανοιχτή Επιστολή, 15 Μαΐου 2015).

- «Η κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, που ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εντεταλμένος της κυρίας Μέρκελ, καλείται από τους εταίρους της να δεσμεύσει τη χώρα, σε ένα τρίτο διαδοχικό Μνημόνιο λιτότητας…» (Αλ. Τσίπρας, Συνέδριο Εκόνομιστ, 18 Φεβρουαρίου 2014)

(Οπότε το τρίτο μνημόνιο το πρόσφερε ο ίδιος στην κυρία Μέρκελ!)

- 17 Ιανουαρίου 2014. Άρθρο Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα «Λε Μοντ». Χαρακτηρίζει την Μέρκελ «υπνοβάτη της λιτότητας».

- «Go back, κυρία Μέρκελ, κύριε Σόιμπλε, κυρίες και κύριοι της συντηρητικής νομενκλατούρας της Ευρώπης»(…) «Θα αντισταθούμε ή θα υποκλιθούμε; Αλλαγή ή συνδιαλλαγή; Δημοκρατική ανατροπή, ή αντιδημοκρατική εκτροπή; Αριστερά ή ακροδεξιά; Ελλάδα ή Μέρκελ; ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ; Μάλιστα, εκεί συμπυκνώνονται τελικά όλα τα εκλογικά διλήμματα. ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ» (Αλ. Τσίπρας, Μυτιλήνη, 2 Μαΐου 2015)

Κολαούζοι στην αυλή της Μέρκελ!

- «Ως εδώ. Το δίλημμα γίνεται κάθε μέρα πιο ξεκάθαρο. Με την Αριστερά ή με την Μέρκελ. Με την Ελλάδα ή με τη Βαυαρία. Και τελικά: Με την ομαλότητα ή με την ανωμαλία. Αυτοί είναι κολαούζοι της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε στην επιβολή των μνημονίων, της λιτότητας, του αυταρχισμού, της ανωμαλίας» (Αλ. Τσίπρας, Ιεράπετρα, 23 Απριλίου 2014)

- «Έδεσαν τη χώρα χειροπόδαρα στο άρμα της κυρίας Μέρκελ. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάμε την ψήφο σας γιατί ο λαός αποφάσισε στις περασμένες εκλογές να είμαστε εκείνη η δύναμη που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από τη Μακρόνησο του χρέους. Να απαλλάξει την Ελλάδα από τα μνημόνια, τις τρόικες και τους επικυρίαρχους. Να στείλει τους πλασιέ της κυρίας Μέρκελ στο σπίτι τους, ή στο Βερολίνο. Όπου προτιμούν» (Αλ. Τσίπρας, Χαλκίδα, 16 Απριλίου 2014)

- «Γι’ αυτό και σε αυτή τη πανευρωπαϊκή μάχη από τη μια μεριά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστερά και από την άλλη η κα Μέρκελ, το διεθνές χρηματοπιστωτικό λόμπι και ο αντιπρόσωπός τους στην Ελλάδα, ο κύριος Σαμαράς. Αν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος παίζουν προεκλογικά το χαρτί ενός ρεαλισμού που λίγο απέχει,

αν απέχει, από την τυφλή υποταγή στους δανειστές, στην αυλή της κυρίας Μέρκελ, στο ευρωπαϊκό κονκλάβιο του νεοφιλελευθερισμού, εμείς πρέπει να πείσουμε ότι είναι απείρως ρεαλιστικότερος, για το καλό των Ελλήνων και της Ελλάδας, ο δρόμος της ανατροπής» (Αλ. Τσίπρας, 13 Απριλίου 2014, Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ)

- «Και δεν έχω βέβαια κανένα πλεόνασμα σε υποκλίσεις μπροστά στην κυρία Μέρκελ και στους δανειστές, όπως ο κύριος Σαμαράς. Ή ψηφίζουμε Σαμαρά, Μέρκελ, Σόιμπλε ή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ» (Αλ. Τσίπρας, ομιλία, 22 Μαρτίου 2014)

Επίθεση στους «Μερκελιστές»

- «Ή με εμάς ή με τους Μερκελιστές» (Αλ. Τσίπρας, συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών, 20 Μαΐου 2014)

- «Για να τελειώνουν οι πρωθυπουργοί της νέας Φρειδερίκης. Οι Μερκελιστές «πρωθυπουργοί του Μπαρόζο» (Αλ. Τσίπρας, κεντρική προεκλογική συγκέντρωση, Ομόνοια, 22 Μαΐου 2014)

- «Δε μπορούμε παρά να περιμένουμε μόνο τα χειρότερα από αυτή τη κυβέρνηση της υποτέλειας. Και το μόνο αντίδωρο αυτής της υποτέλειας, το πολύ –πολύ να είναι κάποια ψίχουλα επικοινωνιακής στήριξης των μερκελιστών της Ευρώπης, στους μερκελιστές της Ελλάδας» (Αλ. Τσίπρας, Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ, 1 Φεβρουαρίου 2014)

- «Η Μέρκελ σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να στηρίξει τους "μερκελιστές" της Ελλάδας, τον κ. Σαμαρά, τον κ. Βενιζέλο και τον κ. Κουβέλη» (Αλ. Τσίπρας, δήλωση κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος κατά της επίσκεψης Μέρκελ, όπου παρευρέθηκε μαζί με τον επικεφαλής της γερμανικής Αριστεράς Μπ. Ρίξινγκερ, 10 Οκτωβρίου 2012).

- 29 Μαΐου 2012. Συνέντευξη Τσίπρα στο γερμανικό περιοδικό «Στερν», όπου δηλώνει ότι θα ακυρώσει το Μνημόνιο και δείχνοντας στον δημοσιογράφο την Ακρόπολη, η οποία διακρίνεται από το μπαλκόνι του γραφείου του, δηλώνει: «Ξέρετε; Αυτό είναι το πλεονέκτημά μου απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Εγώ από το γραφείο μου έχω θέα σε 2.500 χρόνια ιστορίας της Δημοκρατίας κι εκείνη μόνο στο Ράιχσταγκ».

Και μετά πήραν φωτιά τα τηλέφωνα του αντιμερκελιστή

Τίποτε από όλα αυτά δεν την πείραξε τελικά την κυρία Μέρκελ.

Άλλωστε, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2015 (για να μην πούμε και αρκετά πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου). Άρχισαν τα απανωτά τηλεφωνήματα, οι τηλεδιασκέψεις, οι επιστολές, οι συσκέψεις, οι συζητήσεις, οι προσκλήσεις για επίσκεψη στην Αθήνα (οπότε πάνε και οι διαδηλώσεις με την γερμανική Αριστερά), οι «διάλογοι σε χαλαρό κλίμα»,

Στις 23 Μαρτίου 2015 Τσίπρας και Μέρκελ συζήτησαν επί μία ώρα και το δείπνο τους κράτησε τέσσερις ώρες. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή τους οι FT αποκάλυψαν την επιστολή της 15ης Μαρτίου, που η τότε κυβέρνηση είχε κρατήσει ως εκείνη την ώρα μυστική. Αποκαλύφθηκε έτσι ότι ο ίδιος είχε προκαλέσει τη συνάντηση, ενώ μέχρι εκείνη την ώρα η κυβέρνηση επέμενε πως η κ. Μέρκελ προσκάλεσε τον κ. Τσίπρα.

Μάλιστα, στις 21 Οκτωβρίου 2016, μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο κ. Τσίπρας ρωτήθηκε αν στη συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ έθεσε το θέμα του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, των δηλώσεων δηλαδή που κατά καιρούς κάνει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος παραπέμπει τη συζήτηση για το χρέος κάπου μετά το 2018.

Και απάντησε: «Κοιτάξτε, όταν συνομιλεί ένας Πρωθυπουργός με μια Καγκελάριο δεν είναι ευγενικό να θέτει ζητήματα που αφορούν άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μεταξύ μας και έθεσα τα καίρια ζητήματα, τα ζητήματα στρατηγικής και πιστεύω ότι η συζήτηση έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα». Σε δεύτερη ανάλογη ερώτηση απαντά: «Κοιτάξτε, αυτό που τονίζω εγώ είναι ότι στις κυβερνήσεις κυβερνούν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων. Αυτοί έχουν τον τελικό λόγο. Συνεπώς, όπως δεν θα ανεχόμουν κάποιος να μου κάνει παρατηρήσεις για τον Υπουργό των Οικονομικών μου, αλλά θα του ζητούσα να μου πει εγώ τι πρέπει να κάνω, έτσι κι εγώ δεν θέτω, όταν συναντιέμαι με την Καγκελάριο της Γερμανίας, ζητήματα που αφορούν μεμονωμένα άλλους Υπουργούς της. Ζητώ από την ίδια τη θέση της και τις απόψεις της».

Και την 1η Δεκεμβρίου 2016, μετά από μια ημίωρη τηλεφωνική συνομιλία Τσίπρα – Μέρκελ, πληροφορηθήκαμε μέσω δελτίο Τύπου ότι «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία».

Αυτά και άλλα πολλά έλεγε για την Μέρκελ ο Τσίπρας, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα μας τα θυμίζει στο βιβλίο του…