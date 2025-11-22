Wall Street: Όταν ταύροι και αρκούδες παίζουν στο ίδιο τερέν

Δύο ήταν οι βασικές συνισταμένες της επενδυτικής ψυχολογίας για την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε: τα αποτελέσματα της Nvidia και οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική μετά τις ανακοινώσεις των στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Η πρώτη συνισταμένη ήταν σαφώς υποστηρικτική για τους ταύρους της αγοράς, καθώς η Νvidia όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών της αγοράς, αλλά εξέδωσε αποτελέσματα και guidance πολύ πιο εντυπωσιακά από αυτά που περίμεναν οι αναλυτές.

Ανακοίνωσε έσοδα 57 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 55,2 δισ. δολάρια και έδωσε αισιόδοξη πρόβλεψη για το επόμενο τρίμηνο, ήτοι έσοδα 65 δισ. δολάρια –συν ή πλην 2%- έναντι πρόβλεψης για 61,9 δισ. δολάρια.

Οι πωλήσεις στον τομέα των κέντρων δεδομένων, ο οποίος αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των εσόδων της Nvidia, αυξήθηκαν στα 51,2 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών για πωλήσεις 48,62 δισ. δολαρίων.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως η Nvidia ενδέχεται να ξεπεράσει τον πρόσφατο στόχο της για έσοδα ύψους 500 δισ. δολαρίων μέσα στους επόμενους τριμηνιαίους κύκλους, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος ήταν αφοπλιστικός όταν, προκειμένου να δώσει την έκταση του μεγέθους της ζήτησης, δήλωσε ότι «Οι πωλήσεις της Blackwell είναι εκτός ορίων και οι GPU cloud έχουν εξαντληθεί...Το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης κλιμακώνεται γρήγορα, με περισσότερους νέους κατασκευαστές μοντέλων, περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, σε περισσότερους κλάδους και σε περισσότερες χώρες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πηγαίνει παντού, κάνοντας τα πάντα, ταυτόχρονα».

Αν και τα αποτελέσματα της Nvidia σαφώς και απέτρεψαν ένα σοβαρό sell off στον τεχνολογικό τομέα, εντούτοις από το γεγονός ότι η εβδομάδα έκλεισε για την εταιρεία με αρνητικό πρόσημο, κατανοεί κανείς ότι στη δεδομένη φάση της αγοράς υπάρχει σαφώς διάθεση για μια μετριοπαθή διόρθωση.

Η διόρθωση αυτή εδράζεται σε αυτό που αποκαλούμε «δεύτερες σκέψεις». Σε αυτές εντάσσονται οι ανησυχίες ότι στο τρίτο τρίμηνο μόλις τέσσερις πελάτες αντιπροσωπεύουν το 61% των πωλήσεων της Nvidia ή ότι τα φυσικά σημεία συμφόρησης στην ηλεκτρική ενέργεια, τη γη και την πρόσβαση στο δίκτυο θα περιορίσουν κάποια στιγμή την τεράστια ζήτηση για τα προϊόντα της Nvidia.

Επίσης, πολλοί αναλυτές υπογράμμισαν ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν τα χρήματα που ξοδεύει η εταιρεία για να νοικιάζει πίσω τα δικά της τσιπ από τους πελάτες cloud που διαφορετικά δεν μπορούν να τα ενοικιάσουν. Αυτές οι συμβάσεις ανέρχονται συνολικά σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι περισσότερο από το διπλάσιο των 12,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων του προηγούμενου τριμήνου.

Όταν υπάρχουν «άγριες επενδυτικές διαθέσεις», δεύτερες σκέψεις σαν τις παραπάνω δεν είναι καν μέσα στο πεδίο ορατότητας των επενδυτών. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε πιθανότατα οι συνθήκες μιας διορθωτικής κίνησης να έχουν ωριμάσει.

Το μπαλάκι των εκτιμήσεων για τα επιτόκια

Η απομάκρυνση της μητέρας των αγορών από τον μέσο όρο των 50 ημερών -πέριξ των 6710 μονάδων- και η προσέγγιση του 90άρη -πέριξ των 6582 μονάδων- παρά τα καλά αποτελέσματα της Nvidia έχει μια σημαντική αφορμή.

Στις ΗΠΑ ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων οι οποίες είχαν σταματήσει την περίοδο του shutdown των κυβερνητικών υπηρεσιών. Με αφορμή τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ξεκίνησε μια απίστευτη μεταβλητότητα στην επενδυτική διάθεση αλλά και στις δηλώσεις των αξιωματούχων της Fed όσον αφορά τη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ στην επερχόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη ανακοινώθηκε η απασχόληση στον μη αγροτικό τομέα τον Σεπτέμβριο, η οποία όχι μόνο ξεπέρασε τις εκτιμήσεις αλλά ανήλθε σε υψηλό 5 μηνών.

Για την ακρίβεια επρόκειτο για μια εντυπωσιακή αύξηση των νέων μισθολογίων, υπερδιπλάσια των εκτιμήσεων. Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, που δεν είχε δημοσιευθεί λόγω shutdown, έδειξε εξαιρετικά ισχυρό ρυθμό προσλήψεων με 119.000 νέα μισθολόγια σε θέσεις εκτός αγροτικού τομέα.

Ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 50.000 νέα μισθολόγια και σε πλήρη αντίθεση με τη μείωση των μισθολογίων κατά 4.000 που είχε προηγηθεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Παρά τους έντονα αυξητικούς ρυθμούς των μισθολογίων πάντως, το ποσοστό της ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκε οριακά στο 4,4% ενώ η μέση εκτίμηση της αγοράς προέβλεπε ότι θα διατηρηθεί αμετάβλητο στο 4,3%.

Θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί από τη στιγμή που τα στοιχεία από την αγορά εργασίας ήταν θετικά, οδήγησαν την Πέμπτη σε έντονη μεταβλητότητα την αγορά, ανατρέποντας την καλή επενδυτική διάθεση λόγω των αποτελεσμάτων της Nvidia; Γιατί την ίδια στιγμή ανέτρεψαν τις πιθανότητες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Η μητέρα των αγορών, o S&P500 απώλεσε κέρδη άνω του 1,5% και έκλεισε στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 1,6%, κάτω από το βάρος ακριβώς της εκτίμησης ότι τα στοιχεία από την αγορά εργασίας μειώνουν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων.

Οι εκτιμήσεις αυτές όμως γύρισαν «τούμπα» την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed υπέρ των μειώσεων των επιτοκίων. Ο Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος είναι ένας από τους αξιωματούχους φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τζέρομ Πάουελ τον Μάιο του 2026, μίλησε ξεκάθαρα υπέρ μίας νέας μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ και ο Τζονς Γουίλιαμς, δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στο εγγύς μέλλον, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της για τον πληθωρισμό.

Οι δηλώσεις αυτές στην ουσία αφόπλισαν τους πωλητές και οδήγησαν την αγορά σε ισχυρή άνοδο, αποκαθιστώντας τον μέσο κινητό των 90 ημερών, με τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων να ενισχύονται όχι μόνο για τον Δεκέμβριο αλλά και για το σύνολο των μειώσεων των επιτοκίων μέχρι τέλος του 2026.

Πλέον η αγορά τιμολογεί 3 μειώσεις των 25 μβ και προεξοφλεί με πιθανότητα 64% μια τέταρτη, από 33% προηγουμένως. Την ίδια στιγμή, το βράδυ της Παρασκευής οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στις 10 Δεκεμβρίου ανέρχονταν στο 69,7%.

Η ακραία μεταβολή του επενδυτικού συναισθήματος αυτήν την εβδομάδα είναι ενδεικτική ότι διανύουμε μια περίοδο που και οι ταύροι και οι αρκούδες έχουν κατέβει στο γήπεδο της αγοράς και ετοιμάζονται για «μάχη».

Η μια πλευρά πιστεύει ότι η τρέχουσα διόρθωση είναι απλά μια φυσική αναδίπλωση της αγοράς με τη μορφή μιας ήπιας τεχνικής υποχώρησης μετά από αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά και ότι η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική θα αναζωογονήσει τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη και θα στηρίξει τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Η άλλη πλευρά πιστεύει ότι έχουν ξεκινήσει υπόκωφα τεκτονικές μετατοπίσεις του επενδυτικού συναισθήματος, οι οποίες μάλιστα αντανακλώνται ήδη στο κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τον δείκτη τρεχουσών συνθηκών.

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έπεσε τον Νοέμβριο σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, στις 51 μονάδες από 53,6 τον Οκτώβριο. Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε κατά 7,5 μονάδες, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 51,1 μονάδων.

Τα στοιχεία της Παρασκευής υπέδειξαν ότι οι απόψεις για τα προσωπικά οικονομικά ήταν οι πιο απαισιόδοξες από το 2009, με τους καταναλωτές να παραμένουν απογοητευμένοι από τη διατήρηση των υψηλών τιμών και την εξασθένιση των εισοδημάτων, παρά το γεγονός ότι υποχώρησαν οι ανησυχίες τους για τον πληθωρισμό. (σ.σ: Οι Αμερικανοί αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 4,5% κατά το επόμενο έτος, σημειώνοντας μείωση για τρίτο μήνα, και προβλέπουν ότι το κόστος θα αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 3,4% κατά τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, σε σύγκριση με 3,9% τον Οκτώβριο).

Την ίδια στιγμή οι ανησυχίες των Αμερικανών για την ασφάλεια της εργασίας έχουν κορυφωθεί. Η έκθεση έδειξε ότι η πιθανότητα απώλειας της προσωπικής εργασίας ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2020.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις αρχές του μήνα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, υποδηλώνοντας ότι οι άνεργοι Αμερικανοί δυσκολεύονται να βρουν νέα εργασία.

Η έκθεση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αναφέρθηκε επίσης στο αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων καταναλωτών και εκείνων με χαμηλότερο εισόδημα ενώ ανέφερε ότι οι καταναλωτές έγιναν πιο απαισιόδοξοι σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές, παρά το τέλος του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Επίσης, το γεγονός ότι οι συνθήκες αγοράς για αγαθά υψηλής αξίας έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, έχει τη δική του ξεχωριστή σημειολογία.

Μαίρη Βενέτη

