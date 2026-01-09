Μην υποτιμάτε την Καρυστιανού

Στην εποχή μας, αν θέλει κάποιος να προβλέψει τι θα συμβεί στο μέλλον, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φανταστεί το πλέον απίθανο σενάριο και να ποντάρει ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να συμβεί.

Το 2000 ή το 2004, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι το 2010 η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε; Το 2010 θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση (καταγγέλλοντας τον Σαμαρά για ακροδεξιό), στηριζόμενος σε ένα ακροδεξιό, ευκαιριακό μόρφωμα;

Πριν από μερικά χρόνια, θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι μια κυκλοθυμική και ασυνάρτητη τηλεπερσόνα θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ ή ότι ένας μουσουλμάνος αριστεριστής θα εκλεγόταν δήμαρχος της Νέας Υόρκης;

Οι εχέφρονες υπολογίζουν ότι η έλευση μιας ακόμη λαϊκίστριας, που εκμεταλλεύεται τη συναισθηματική φόρτιση την οποία δημιουργεί η εικόνα της χαροκαμένης μάνας, μπορεί να συνεγείρει μόνο τα πλήθη που έχουν ήδη χαθεί και πολιτικά και διανοητικά, και τα οποία σιτίζονται στις ήδη υπάρχουσες υπαίθριες καντίνες του λαϊκισμού.

Το μέτωπο της λογικής που κρατά τη χώρα όρθια παραβλέπει την ευρύτερη σημασία της δημοφιλέστερης απάτης των τελευταίων μηνών.

Κάποιοι τηλεφωνούν σε ευκατάστατα νοικοκυριά, προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και πείθουν τους νοικοκύρηδες ότι, επειδή υπάρχει διαρροή στην ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να τυλίξουν όλα τα χρυσαφικά και τα χρήματα που έχουν στο σπίτι σε αλουμινόχαρτο, να τα βάλουν σε μια κατσαρόλα και να την αφήσουν έξω στην αυλή.

Με αυτόν τον τρόπο, πριν από λίγες ημέρες άρπαξαν 600 χιλ. ευρώ, ενώ έχουν καταγραφεί από τις αστυνομικές αρχές αρκετά παρόμοια περιστατικά.

Η ευρύτερη σημασία της συγκεκριμένης απάτης έγκειται στη διαπίστωση ότι μια όλο και μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας απομακρύνεται από τα μονοπάτια της στοιχειώδους λογικής.

Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την εκτίμηση ότι μια διευρυνόμενη μερίδα της κοινωνίας προσανατολίζεται και πορεύεται πολιτικά και κοινωνικά μέσω του φθόνου και του μίσους, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που επιφυλάσσει στις πλούσιες, ανεπτυγμένες κοινωνίες καταστάσεις χάους και παρακμής.

Όσοι πάσχουν από αριστερές ψευδαισθήσεις ας μην χαίρονται, νομίζοντας ότι το μίσος και ο φθόνος έχουν ταξικά χαρακτηριστικά. Οι πλούσιοι - ειδικά οι κληρονόμοι, δηλαδή μεγάλα τμήματα της κοινωνίας - είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτές τις συμπεριφορές.

Ο φθόνος που αισθάνεται ένας πλούσιος για κάποιον που αυξάνει τον πλούτο του ταχύτερα από εκείνον είναι μεγαλύτερος από τον φθόνο κάποιου που καθαρίζει τον δρόμο ή το σπίτι και των δύο.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, να παρατηρούμε τις πολιτικές εξελίξεις υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων και όχι απλώς ως αποτέλεσμα έλλογων όντων που επιδιώκουν το συμφέρον τους ή λειτουργούν υπό την επήρεια προβλέψιμων ιδεολογικών ή θρησκευτικών αγκυλώσεων.

Η βασική εκτίμηση μέχρι σήμερα είναι ότι το κόμμα Καρυστιανού θα μπορούσε να προκαλέσει ανακατατάξεις στις μέχρι τώρα παρατάξεις του αριστερού ή δεξιού λαϊκισμού και των λοιπών «ψεκασμένων» δυνάμεων.

Παραβλέπουμε, όμως, ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος «Κ» είναι τέτοια που θα μπορούσαν να αφυπνίσουν και να αποσπάσουν δυνάμεις ακόμη και από τη μεγαλύτερη παράταξη του ελληνικού πολιτικού συστήματος: την αποχή από τις εκλογές.

Στις τελευταίες εκλογές, σε σύνολο 9,8 εκατ. εγγεγραμμένων, ψήφισαν 5,3 εκατ., ήτοι περίπου το 53%. Το πρώτο κόμμα, με 2,2 εκατ. ψήφους, έλαβε 41%. Το δεύτερο, με 930 χιλ. ψήφους, έλαβε 17%.

Επειδή τα αντισυστημικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος «Κ» έχουν συναισθηματική βάση και είναι αρκούντως ασυνάρτητα ώστε να γοητεύουν τους ασυνάρτητους, μπορεί να δούμε εκπλήξεις.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



1)Η πατέντα με το γάλα

Kώστα καλημέρα.

Με την αναφορά σου, στο χθεσινό άρθρο, για την «κατάβρεξη» με νερό του βαμβακιού, από το χωράφι ως το εκκοκκιστήριο, μου θύμισες αντίστοιχη «πατέντα» που γινόταν παλιά ,στο φρεσκοαρμεγμένο γάλα.

Ίσως να γίνεται και σήμερα, δεν το γνωρίζω. Δεν έχω πρόβατα πλέον. Πολλά χρόνια πριν ,όταν η γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» ήταν συνεταιριστική, και όλοι οι κτηνοτρόφοι του χωριού μου στην Ήπειρο, έδιναν το γάλα σε αυτήν, κάναμε κάτι αντίστοιχο.

Προσθέταμε «νεράκι της βρύσης», στο γάλα που μόλις αρμέχτηκε, σε ποσοστό (αρκετά μεγάλο) που να μην είναι εμφανές «με το μάτι», ότι έγινε αραίωση.

Η «Δωδώνη» το γνώριζε και έστελνε, μια φορά το μήνα, εκπρόσωπό της να πάρει δείγμα γάλακτος από κάθε παραγωγό, ώστε να γίνει βαθμολόγηση του προϊόντος στο εργαστήριο της.

Αν αποδεικνύονταν η αραίωση στο εργαστήριο, υπήρχε οικονομικό «πέναλτι». Ένα πέρασμα όμως, δήθεν τυχαίο, από το σημείο παραλαβής, ήταν αρκετό για να τσεκάρουμε αν υπάρχει έλεγχος δείγματος ή όχι και να πράξουμε τα υπόλοιπα (ο νοών... νοείτο)

Αν το δημοσιεύσεις, μόνο τα αρχικά μου (Α.Γ).

Μη μας κυνηγάνε για απάτη, τώρα στα γεράματα...

Καλή χρονιά με υγεία και καλούς φίλους.



2) Maria über alles

Κε Στούπα,

Όσο πιο συχνά εμφανίζεται και μιλάει τόσο θα αποσύρεται το πέπλο της συμπόνοιας, της συμπάθειας και της υπερεκτίμησης με την οποία εισχώρησε σε ικανό μέρος της κοινής γνώμης πριν εμφανίσει τάσεις πολιτικής καριέρας.

Η αποστασιοποίηση των υπόλοιπων συγγενών. Οι οβιδιακές μεταμορφώσεις της. Η αδιαφανής διαχείριση των χρημάτων από το υστέρημα των συμπολιτών που έσπευσαν να συνδράμουν στο δράμα των βαρυπενθούντων. Ενώ η ίδια διαγκωνιζόταν σε μια υπερέκθεση στη δημοσιότητα υπέρτερη των πιο φαιδρών πολιτικών προσώπων αποκαλούμενων και παγώνια από μερίδα του τύπου.

Όλα τα παραπάνω είναι μέρος των παραπτωμάτων που έχει περιπέσει η μάνα των Τεμπών στην απέλπιδα προσπάθεια της να καταστεί ρυθμιστής της πολιτικής και πολιτειακής ζωής του τόπου, με το έτσι θέλω, χωρίς να αναλογιστεί στιγμή τις όποιες ζημίες μπορεί να προκαλέσει στη χώρα και χωρίς βέβαια να αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι’ αυτό.

Και εξηγούμεθα. Έστω ότι μέρος των αφρόνων πολιτών την επιλέξει ως εκλεκτή «του μέσα του» να κυβερνήσει τη χώρα. Έχοντας υπ’ όψιν μας και την περιπέτεια του 2015, σκέπτονται άραγε όλοι αυτοί οι πρόθυμοι να γκρεμίσουν τον Μητσοτάκη, ποιον θα βάλει η «εκλεκτή» τους υπουργό οικονομικών , εξωτερικών, άμυνας, υγείας, παιδείας κλπ. κλπ. να διαχειριστούν τα κρίσιμα ζητήματα μιας χώρας που μόλις βγήκε στο ξέφωτο από τον πάτο του βαρελιού που την είχαν ρίξει όλοι αυτοί οι λαϊκιστές από το ‘80 και μετά με αποκορύφωμα τον θίασο του ΣΥΡΙΖΑ με τους Βαρουφάκη, Κοτζιά, Καμμένο, Πολάκη και Φίλη στις αντίστοιχες θέσεις.

Διότι οι επιτροπές σοφών, η κάθαρση και η δικαιοσύνη είναι ομιχλώδεις προτάσεις που παραπέμπουν σε ολοκληρωτικές αντίστοιχες, πόρω δε απέχουσι από την δημοκρατία που ισχύει την στιγμή αυτή στη χώρα μας, που μάλλον δεν την θέλουν όσοι κρύβονται πίσω από τα ξυλολια, τα μπαζώματα, τις μικρές Μαρίες, τα μπλόκα, τις καταλήψεις, το μπάχαλο και την ασυδοσία.

Η σιωπηλή πλειοψηφία θέλει ησυχία, τάξη και ασφάλεια ομόνοια και προκοπή και όχι διχόνοια, μίσος, σαματάδες, καταστροφές και τάγματα ταραχοποιών.

Θυμηθείτε το όταν έρθει η ώρα να μιλήσει το «μέσα» σας.

Με εκτίμηση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

[email protected]