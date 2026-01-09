Ο Ανάλγητος

Νομίζετε εσείς ότι ξέρετε πώς γίνονται οι δουλειές. Διαβάστε προσεκτικά αυτά που βγήκαν στην Κύπρο από μία κρυφή κάμερα που καταγράφει ιδιωτικές συνομιλίες των ανθρώπων του προέδρου και ελάτε πάλι να το συζητήσουμε. Μέγιστος θαυμασμός για τους αδελφούς μας Κυπρίους! Να τα λέμε κι αυτά! Στα δικά μας! Χαμός στα media. Εξαγορές, πολιτικά παιχνίδια και στο βάθος εισαγωγή τεσσάρων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τον ΣΥΡΙΖΑ πόσο να ασχοληθώ πια! Μετά τον Φαραντούρη και ο σύντροφος Καλπάκης μας λέει ότι δεν μετανιώνει για τη στήριξη στην Καρυστιανού. Η οποία Καρυστιανού βρίζει όπου σταθεί τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μύλος!

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κύπρο ένα βίντεο που διέρρευσε στα social media και καταγράφει ιδιωτικές συνομιλίες με τις οποίες οι φίλοι από την Μεγαλόνησο μας διδάσκουν πώς γίνεται η διαπλοκή. Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες; Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Ο τίτλος του ρεπορτάζ θα μπορούσε να είναι «όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Διότι και ο κ. Χρυσοχόος άνθρωπος του Προέδρου είναι. Με τι ασχολείται ο κ.Χρυσοχόοος; Με ακίνητα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει εμπλακεί και στην ενέργεια, όπως π.χ. στην κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην Κύπρο και σχετικές συζητήσεις για συνεργασίες με εταιρείες ενέργειας.

Στο βίντεο ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά πώς γίνεται η δουλειά με τους επενδυτές: «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Και προσθέτει στη συνέχεια ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μην μου πείτε! Οι αδελφοί Κύπριοι ανοίγουν νέους δρόμους! Ακούς εκεί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οι … εισφορές!

Και τι απαντάει ο κ. Χρυσοχόος; Ότι ο πρόεδρος είναι σαν τη… φιλενάδα του και ότι τον συναντάει κάθε δύο εβδομάδες, αλλά όχι δημόσια για να μην δημιουργούνται… εντυπώσεις.

Φανταζόμαστε ότι όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών που είχε προαναγγείλει για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεν το ξέρουμε. Υποθέτουμε.

Τέσσερις εκδοτικοί όμιλοι ετοιμάζουν τα χαρτιά τους για να εισέλθουν στο Χρηματιστήριο. Πώς το λέγανε οι παλαιότεροι; Τα υπόλοιπα στο ταμπλό!

Έχουμε και εξαγορές στα media. Αμέ! Δεν υπάρχει ιστοσελίδα που να μην έχει δεχτεί «πρόταση». Θα τολμούσαμε να πούμε ότι ο κλάδος αποκτά χαρακτηριστικά φούσκας. Ξέρετε πώς πάει αυτό! «Αφού ο Ευαγγελάτος πούλησε τόσο, άρα εγώ θέλω τόσο». Μόνο που δεν γεννάνε αυγά όλοι οι κόκορες του κόσμου. Γενικά δεν γεννάνε αυγά οι κόκκορες. Αλλά καμιά φορά μας κάνουν να πιστέψουμε ότι κι αυτό μπορεί να συμβεί! Είναι απ’ αυτά που όταν συμβαίνουν οι πιστοί χριστιανοί τα λένε θαύματα. Από κείνα που αρνείται να αποδεχτεί ο γνωστός κυνηγός του ανορθολογισμού Τατσόπουλος.

Όλη αυτή η κινητικότητα στα media έχει και πολιτικό ενδιαφέρον. Το πρώτο «κύμα» των εξαγορών πυροδοτήθηκε από το λιμάνι. Το οποίο ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες δυνάμεις. Τους ένωσε το μίσος τους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σου λέει, αν όλα τα μέσα φωνάζουν να φύγει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνει αυτός; Θα πάρει το καπελάκι του και θα μας αδειάσει την γωνιά. Κάπως έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε η φούσκα στα media. Η οποία για να «βγει» χρειάζεται πλέον τη συνδρομή του επενδυτικού κοινού. Κάποιος, δηλαδή, πρέπει να πληρώσει την «παρέμβαση». Φιλική συμβουλή προς τους εκδότες: Πουλήστε τώρα που γυρίζει. Δεν θα ξαναβρείτε τέτοια ευκαιρία!

Οι σύντροφοι στην Κουμουνδούρου έχουν πρόβλημα μεγαλύτερο από αυτό που εκλήθησαν να λύσουν και τελικά το έλυσαν με το «πραξικόπημα» του μπουζουκτσίδικου και την έξωση του Κασσελάκη. Ο Σωκράτης Φάμελλος καρατόμησε σε πρώτο χρόνο, τον Νικόλα Φαραντούρη γιατί δεν διέψευσε τις φήμες ότι τα έχει βρει με την Καρυστιανού. Και έρχεται την επομένη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Στέργιος Καλπάκης να δηλώσει ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται και τιμάει τον αγώνα της κυρίας Καρυστιανού και δεν μετανιώνει καθόλου που την στήριξε από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να τη στηρίζει μέχρι τώρα. Δείτε τώρα μπλέξιμο: Η Καρυστιανού υπέδειξε τον Τσίπρα ως υπόδειγμα του παλιού συστήματος και χειρότερο μνημονιακό και από τον Σαμαρά να πούμε. Ο πρόεδρος Φάμελλος αναμένει στο «καθαρτήριο» για να δει την τελική απόφαση Τσίπρα. Ο γραμματέας Καλπάκης λέει ότι δεν μετανιώνουν για την ώθηση και στήριξη στην Καρυστιανού η οποία ορθώνεται ως το βασικό εμπόδιο στο δρόμο του Τσίπρα για το νέο κόμμα. Βάλτε στην παράμετρο και τον κίνδυνο να αυτομολήσει η ευρωβουλευτής – άλλοτε υπερδεξιά - Ελενα Κουντουρά προς κόμμα Καρυστιανού και πείτε μου αν δεν αναπολούν ήδη την ήρεμη περίοδο Κασσελάκη.

Τέλος σε σκιές, εθιμικές πρακτικές και πολιτικές παρεξηγήσεις δεκαετιών, μπαίνει με την ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου. Η Σοφία Ζαχαράκη ορκιζει σήμερα Παρασκευή, για πρώτη φορά μουφτή ο οποίος επιλέχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 33 μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Ιμάμηδες, ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας ή καθηγητές ισλαμικής θεολογίας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης κλπ. Το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τον τρόπο επιλογής των μουφτήδων είχε αλλάξει το 2022 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην εκλογή του Εμίν Σερίφ ως Μουφτή Διδυμοτείχου.

Για το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις κατέβηκαν στους δρόμους μόλις 1.200 αξιωματικοί, οι οποίοι μάλιστα είναι και εν αποστρατεία(!). Εν ολίγοις; Τη μεταρρύθμιση την πολεμούν ορισμένοι, όμως οι περισσότεροι φαίνεται πως είναι υπερ της.

Ο Ανάλγητος