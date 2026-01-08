Σοκ στην Κύπρο: Σκιές για χρηματοδοτήσεις από επενδυτές στο Προεδρικό – Διαρροή βίντεο

Βίντεο που διέρρευσε την Πέμπτη από λογαριασμό στο X αφήνει σκιές για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται επενδύσεις στην Κύπρο, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον. Το υλικό εμπλέκει τον επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον πρώην υπουργό και συνεργάτη του προέδρου, Γιώργο Λακκοτρύπη, και τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο, CEO της Cyfield. Ο κ. Χρυσοχόος είναι επιχειρηματίας με πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κύπρο, από τον κλάδο ακινήτων έως την ενέργεια, όπου επεκτείνεται στις ΑΠΕ εκτός από τη Μεγαλόνησο και στην Αίγυπτο.

Η διαρροή του βίντεο έρχεται τη στιγμή που η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε σπεύσει να αφήσει σκιές στην ελληνική πλευρά για τις καθυστερήσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου. Είχε μάλιστα δηλώσει πως «ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης».

Ελληνικές πηγές είχαν σημειώσει τότε ότι οι καθυστερήσεις στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου οφείλονταν σε κυπριακά συμφέροντα που θιγόντουσαν από την αλλαγή του status quo.

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Ακολουθεί το δημοσίευμα του Sigmalive:

Ποιοι εμφανίζονται στο υλικό

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» – Αναφορές στα όρια χρηματοδότησης

Κεντρικό μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Το σχόλιο, όπως καταγράφεται, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη σύνδεση με πρόσωπα ή με αποδεδειγμένες ενέργειες, αλλά εντάσσεται σε μια συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα.

Πρόσβαση στο Προεδρικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Ακολούθως προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

Αναφορές στη Cyfield και στην εγγύτητα με τον Πρόεδρο

Ο CEO της Cyfield κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν την φιλενάδα μου». Ο ίδιος συνομιλητής ακούγεται να δηλώνει ότι: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες». Συμπληρώνει επίσης ότι δεν τον βλέπει δημόσια για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».

Άγνωστες συνθήκες καταγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Το θέμα ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιοι κατέγραψαν το βίντεο, ούτε υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η καταγραφή. Το ρεπορτάζ δημοσιεύεται στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος, με τη ρητή υπογράμμιση ότι το SigmaLive δεν υιοθετεί τους ισχυρισμούς που ακούγονται στο υλικό.

Philenews: Αναφορές σε ποσά 150 εκατ. για την ενέργεια - Άμεση αντίδραση από Λακκοτρύπη

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Philenews, το απόγευμα της Πέμπτης κατέθεσε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ως παραπονούμενος, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Αιτία για την καταγγελία του είναι το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» και τον εμφανίζει να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023.

Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Προβλήθηκε, επιπλέον, η θέση ότι τα μετρητά τύγχαναν διαχείρισης από τον σύγαμπρό του Χριστοδουλίδη και μετέπειτα διευθυντή του γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους.

Τα πλάνα στο εν λόγω οπτικό υλικό είναι μονταρισμένα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει εικόνα για τις πλήρεις τοποθετήσεις που έγιναν.

Μάλιστα, , ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να κατήγγειλε μεταξύ άλλων στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι έγινε συρραφή των τοποθετήσεών του με τρόπο ώστε να εξυπηρετηθεί ένα συγκεκριμένο αφήγημα και να παρουσιαστεί να λέει πως διακινούνταν παράνομα μετρητά.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Philenews, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν €150 εκατ. για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.

Αννίτα Δημητρίου: Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο X υπογράμμισε πως «αναμένει από τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν τοπα υτονόητο».

«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο», σχολίασε χαρακτηριστικά.