Ξαμόλησαν τους αριστερούς λασπολόγους

Η ηθική εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων της Αριστεράς έχει αναχθεί σε επιστήμη πάνω από έναν αιώνα. Αποτελεί μια σταθερή πρακτική, μια δοκιμασμένη συνταγή για να εξουδετερώνονται προσωπικότητες που αντιστρατεύονται τα ιδεολογικά προτάγματα και τις πολιτικές των κομμάτων της μαρξιστικής, κομμουνιστογεννούς Αριστεράς. Σε παλιότερους καιρούς η ηθική εξόντωση ήταν το πρελούδιο της φυσικής εξόντωσης. Και αυτή η απεχθής συμπεριφορά δεν αφορούσε μόνον ταξικούς εχθρούς, αφορούσε και τους εσωκομματικούς αντιπάλους, τους αιρετικούς με το κόκκινο βιβλιάριο.

Σήμερα με τις νέες τεχνολογίες, η παραγωγή λάσπης έχει εξελιχθεί, καθώς έχουν τελειοποιηθεί τα μέσα διάχυσής της. Το θύμα δέχεται τέτοιο καταιγισμό κτυπημάτων που, αν δεν είναι χαλκέντερο ή άριστα εκπαιδευμένο, δεν αντέχει και λυγίζει. Σε οριακές, σε έκτακτες καταστάσεις υψηλού κινδύνου, επιστρατεύονται τα παραδοσιακά μέσα λασπολογίας που τα χειρίζονται οι παλιές καραβάνες της Αριστεράς. Με χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους καλούνται από την εφεδρεία όταν ο χώρος κινδυνεύει. Γνωρίζοντας άριστα πώς παίζεται το παιχνίδι της ηθικής εξόντωσης, πιάνουν αμέσως δουλειά.

Ο τελευταίος που θα υποστηρίξει την κυρία Καρυστιανού είναι ο γράφων. Από τις αρχές του 2024 διέγνωσα την κατεύθυνση που ήθελε να δώσει στην τραγωδία των Τεμπών, μαζί με δικηγόρους και πραγματογνώμονες που λειτουργούσαν ως ομάδα. Είχαν σχέδιο και στόχο. Και από τα τέλη του 2024 και τις αρχές του 2025 μόνον οι ανόητοι δεν έβλεπαν πως η κυρία είχε πολιτικές φιλοδοξίες. Μόνον που αυτές τις φιλοδοξίες τις έθρεψαν και τις γιγάντωσαν αυτοί που σήμερα της επιτίθενται με χυδαίο τρόπο.

Την αποκαλούν χρυσαυγίτισσα και ακροδεξιά, ενώ υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο η «μάνα των Τεμπών» να πλαισιώνεται στις μεγάλες συγκεντρώσεις του 2025 από προβεβλημένα στελέχη της Αριστεράς. Υπάρχουν κείμενα υπογεγραμμένα από προσωπικότητες της ριζοσπαστικής Αριστεράς που τη θεωρούν την ηγέτιδα ενός λαϊκού μετώπου, το άτομο που θα ρίξει τη «χούντα του Μητσοτάκη». Όλα αυτά και πολλά άλλα υπάρχουν και καθιστούν διαβλητούς τους ισχυρισμούς για τον ιδεολογικό προσανατολισμό της κυρίας Καρυστιανού. Απλώς η κυρία στο πρόσωπό της συμπύκνωνε τον αριστερό με τον ακροδεξιό λαϊκισμό και τον συνωμοσιολογικό λόγο. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν λάσπη, δείγμα ενός διάχυτου πανικού. Στο κάτω - κάτω χρυσαυγίτης δεν γίνεται κάποιος μέσα σε λίγους μήνες και ούτε επειδή άσκησε κριτική στον Τσίπρα. Αυτό, το τελευταίο, πόνεσε πολύ.

Η κυρία Καρυστιανού ανήκει σε αυτούς που την στήριξαν. Τελεία, παύλα. Το ότι αυτονομήθηκε θέλοντας να παίξει μπάλα μόνη της, δεν αναιρεί αυτό το γεγονός. Ούτε βέβαια θα ζητήσει την άδεια κανενός για να ιδρύσει κόμμα. Το ότι θα βρεθούμε απέναντι, αυτό δεν σημαίνει πως θα μείνουμε σιωπηλοί στις ύβρεις που δέχεται από τους πολιτικούς χώρους οι οποίοι αισθάνονται ότι απειλούνται από την παρουσία της.

Σύντροφοι, όπως στρώσατε, θα κοιμηθείτε.



