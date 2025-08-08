Meteo για φωτιά στην Κερατέα: Ιδιαίτερα δυσμενείς σήμερα οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες (χάρτης)

- Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς θα παραμείνουν ιδιαίτερα δυσμενείς έως και αργά το απόγευμα (19:00/20:00) της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, ενώ αναμένεται μικρή βελτίωση τις νυχτερινές ώρες.

- Κύριος παράγοντας είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή οι οποίοι θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις (7-8 μποφόρ) έως και αργά το απόγευμα (19:00/20:00) της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, παρουσιάζοντας στη συνέχεια μικρή εξασθένηση (5-6 μποφόρ) έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.

- Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 (21:00/22:00) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 (01:00/02:00), ενώ στη συνέχεια τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025 αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7-8 μποφόρ).

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι ριπές του ανέμου σε χιλιόμετρα ανά ώρα στις 18:00, και στις 21:00 της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, αλλά και στις 00:00 και στις 03:00 του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025.