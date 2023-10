Πόλεμος στο Ισραήλ

Πτώματα διασκορπισμένα στους δρόμους και σακούλες με ανθρώπινες σορούς συνθέτουν ένα σκηνικό φρίκης στο άλλοτε γραφικό κιμπούτς του Ισραήλ, Κφαρ Αζά.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ήταν μια ισραηλινή αγροτική κοινότητα περίπου 750 ανθρώπων, αποτελούμενη κυρίως από οικογένειες με μικρά παιδιά. Τώρα έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο, αφού οι τρομοκράτες της Χαμάς ήρθαν από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και κατέστρεψαν το χωριό.

«Μητέρες, πατέρες, μωρά, νέες οικογένειες σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους, στο δωμάτιο προστασίας, στην τραπεζαρία, στον κήπο τους", δήλωσε την Τρίτη ο ισραηλινός υποστράτηγος Ιτάι Βέρουβ, εμφανώς ταραγμένος καθώς τα στρατεύματα πήγαιναν πόρτα-πόρτα για να μαζέψουν τα πτώματα των κατοίκων που σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

«Δεν είναι πόλεμος, δεν είναι πεδίο μάχης. Είναι μια σφαγή», δήλωσε ο Βερούβ. Ορισμένα θύματα ήταν αποκεφαλισμένα, πρόσθεσε. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και υπηρετώ 40 χρόνια».

Το Κφαρ Αζά, μόλις 3 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, ήταν από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση της Χαμάς.

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Εικόνες φρίκης

Την Τρίτη, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ξενάγησαν τον ξένο Τύπο στο κιμπούτς, όπου ερείπια καμένων σπιτιών επέβλεπαν δρόμους διάσπαρτους με νεκρούς κατοίκους και μαχητές, καμένα αυτοκίνητα και σωρούς από σπασμένα έπιπλα και άλλα συντρίμμια.

Δεν υπήρχε επίσημος απολογισμός των νεκρών από το κιμπούτς Kfar Aza μέχρι το βράδυ της Τρίτης, με τους Ισραηλινούς στρατιώτες να εξακολουθούν να ψάχνουν σπίτια που υποπτεύονται ότι μπορεί να είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά.

Ο εκπρόσωπος του στρατού στην περιοχή δήλωσε ότι τουλάχιστον δεκάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Πρόσθεσε ότι ο στρατός δεν είχε ακόμη συνθέσει την ακριβή αλυσίδα των γεγονότων, με τις μάχες να έχουν τελειώσει εντελώς μόλις αργά τη Δευτέρα.

“They cut head of children.



They cut head of women.”



David Ben Zion, Deputy Commander of Unit 71 of the IDF confirms soldiers found the decapitated heads of children and women in Kfar Aza after Hamas gunman stormed their homes.



pic.twitter.com/ynNkdqMPQ0 — Oli London (@OliLondonTV) October 11, 2023

Οι ένοπλοι της Χαμάς διαπέρασαν τον φράχτη του κιμπούτς, πιθανόν χρησιμοποιώντας χωματουργικό μηχάνημα, ανοίγοντας τον δρόμο για να εισέλθουν από το ρήγμα δεκάδες άλλοι ένοπλοι, είπε η ίδια.

Οι μαχητές έφτασαν επίσης με μοτοσικλέτες και ένα αιωροπτεράκι, πρόσθεσε η εκπρόσωπος. Ο Βερούβ, ο υποστράτηγος, ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των ενόπλων που εισήλθαν στο κιμπούτς ήταν περίπου 70.

Κύματα των επιτιθέμενων, οπλισμένων με τυφέκια Καλάσνικοφ, ρουκετοβόλα και χειροβομβίδες, εισέβαλαν στο χωριό, δήλωσε στο Ρόιτερς έφεδρος στρατιώτης, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί καθώς δεν είχε την άδεια να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Μερικά από τα πτώματα των μαχητών φαίνονταν ακόμη να κείτονται στους δρόμους γύρω από το κιμπούτς, φορώντας μαύρα πουκάμισα, χακί παντελόνια και στρατιωτικά γιλέκα.