Πόλεμος στο Ισραήλ

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις ενέργειές του κατά της Χαμάς με χερσαία επίθεση, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να στηρίξει το Ισραήλ και απηύθυνε προειδοποίηση σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Όλα αυτά, ενώ δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερους από 200 στόχους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια συνοικία της πόλης της Γάζας, την οποία, όπως είπε το Ισραήλ, είχε χρησιμοποιήσει η Χαμάς για να εξαπολύσει το πρωτοφανές κύμα επιθέσεών της.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ είχε φτάσει τους 1.200 και περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 4.600 έχουν τραυματιστεί.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους σε μήνυμά του σε βίντεο στην πλατφόρμα Χ.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Τα θύματα ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα άμαχοι, που σκοτώθηκαν από πυρά μέσα σε σπίτια, σε δρόμους και στο μουσικό φεστιβάλ.

Δεκάδες Ισραηλινοί αλλά και πολίτες άλλων χωρών αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι, ορισμένοι από τους οποίους εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρελαύνουν στους δρόμους.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς που κρατούν ομήρους Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες τη Δευτέρα απείλησαν ότι θα εκτελούσαν έναν αιχμάλωτο για κάθε σπίτι στη Γάζα που χτυπιόταν χωρίς προειδοποίηση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το έχουν κάνει.

Dozens of fighter jets recently attacked over 200 targets throughout the Al Furkan neighborhood.



This is the third attack in the area during the last day, in which the IAF attacked over 450 targets in the area of ​​the neighborhood.



Al Furkan neighborhood serves as a terror- — Israeli Air Force (@IAFsite) October 11, 2023

Επιθέσεις από Χαμάς, Χεζμπολάχ και συριακό έδαφος

Η τέταρτη ημέρα των πολεμικών συγκρούσεων στιγματίστηκε από τις ωμότητες και τα εγκλήματα που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ. Η πόλη Ασκελόν δέχθηκε «βροχή» πυραύλων, μετά τη λήξη του τελεσίγραφου προς τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν, ενώ και η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης.

Στην μετάδοση του πρακτορείου Reuters φαίνονταν σε ζωντανή σύνδεση ρουκέτες να εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη, την ίδια ώρα που δίπλα φαίνονταν οι καπνοί από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου εκτόξευσε κατευθυνόμενο πύραυλο εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με αναφορές, και το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε πλήττοντας ένα παρατηρητήριο που ανήκει στη Χεζμπολάχ, σε μια τρίτη ημέρα βίας στα λιβανοϊσραηλινά σύνορα.

«Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα την έχει»

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, μιλώντας σε στρατιώτες κοντά στον φράχτη της Γάζας, δήλωσε: «Η Χαμάς ήθελε μια αλλαγή και θα την πάρει. Αυτό που ήταν στη Γάζα δεν θα είναι πλέον. Ξεκινήσαμε την επίθεση από τον αέρα, αργότερα θα έρθουμε και από το έδαφος. Ελέγχουμε την περιοχή από τη δεύτερη μέρα και βρισκόμαστε στην επίθεση. Θα εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο»

Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, μια ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, προκαλώντας ισραηλινούς βομβαρδισμούς ως αντίποινα, δήλωσαν τρεις πηγές ασφαλείας.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτές οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, από κάποια από τις πολλές ιρανικές πολιτοφυλακές που υπάρχουν και τις υποστηρίζει το συριακό καθεστώς, ή από τη Χεζμπολάχ ή από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης του Ισραήλ Κόνρικους.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ανταποδώσαμε τα πυρά προς τις πηγές των πυρών και προς το παρόν η κατάσταση εκεί είναι ήρεμη».

Μπάιντεν: Πράξη απόλυτου κακού

Στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Χαμάς «πράξη απόλυτου κακού» και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον σπεύδει να παράσχει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών και αναχαιτιστικών συσκευών για την ανανέωση του συστήματος αεράμυνας Iron Dome. Κάλεσε δε το Ισραήλ να ακολουθήσει το «δίκαιο του πολέμου» στην απάντησή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ενίσχυσαν τη στάση των στρατιωτικών μας δυνάμεων στην περιοχή» μεταξύ άλλων μετακινώντας μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και μαχητικά αεροσκάφη.

«Επιτρέψτε μου να ξαναπώ σε οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε οργάνωση, οποιονδήποτε σκέφτεται να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, έχω μια λέξη: μην το κάνετε», είπε ο Μπάιντεν, σε μια προφανή αναφορά στο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν έχουν αποδείξεις ότι το Ιράν ενορχήστρωσε τις επιθέσεις, αλλά επισημαίνουν τη μακροχρόνια υποστήριξη του Ιράν προς τη Χαμάς.

Ο Μπάιντεν έστειλε επίσης τον ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ, ο οποίος θα μεταφέρει «ένα μήνυμα αλληλεγγύης και υποστήριξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Κατά τ' άλλα δεξιός συνασπισμός του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν κοντά στο σχηματισμό μιας έκτακτης κυβέρνησης ενότητας.

Μια συνάντηση μεταξύ του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Μπένι Γκαντζ ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, αλλά αναβλήθηκε για την Τετάρτη.

5η ημέρα πολέμου – Όλες οι εξελίξεις

09:00 Ισραηλινοί πολίτες τραγουδούν στα μπαλκόνια τον εθνικό τους ύμνο

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί βίντεο που δείχνει ισραηλινούς να βγαίνουν αυθόρμητα στα μπαλκόνια και να τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο σε μια προσπάθεια να πάρουν και να δώσουν κουράγιο μετά το αιματοκύλισμα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς που έχει στοιχίσει, μέχρι στιγμής, τη ζωή σε 1.200 συμπατριώτες τους.

«Αυθόρμητα οι κάτοικοι μιας γειτονιάς τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ενώ λίγο νωρίτερα έτρεχαν στα καταφύγια ακούγοντας τις σειρήνες. Το εβραϊκό κράτος είναι δυνατό και θα επικρατήσει» αναφέρε σε ανάρτησή του χρήστης του διαδικτύου ενώ και ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) έγραψε: «Δεν θα λυγίσουμε».

Οι Ισραηλινοί κάτοικοι μιας γειτονιάς βγήκαν στα μπαλκόνια τους, για να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο αφού ήχησαν οι σειρήνες για ένα ακόμη βράδυ.

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023

Μακελειό στο Κφαρ Αζά: Εικόνες φρίκης με αποκεφαλισμένα πτώματα

Πτώματα διασκορπισμένα στους δρόμους και σακούλες με ανθρώπινες σορούς συνθέτουν ένα σκηνικό φρίκης στο άλλοτε γραφικό κιμπούτς του Ισραήλ, Κφαρ Αζά.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ήταν μια ισραηλινή αγροτική κοινότητα περίπου 750 ανθρώπων, αποτελούμενη κυρίως από οικογένειες με μικρά παιδιά. Τώρα έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο, αφού οι τρομοκράτες της Χαμάς ήρθαν από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και κατέστρεψαν το χωριό.

«Μητέρες, πατέρες, μωρά, νέες οικογένειες σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους, στο δωμάτιο προστασίας, στην τραπεζαρία, στον κήπο τους", δήλωσε την Τρίτη ο ισραηλινός υποστράτηγος Ιτάι Βέρουβ, εμφανώς ταραγμένος καθώς τα στρατεύματα πήγαιναν πόρτα-πόρτα για να μαζέψουν τα πτώματα των κατοίκων που σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.





This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City.



On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders.



The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms.



Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

08:31 Ισραήλ: Καταστρέψαμε το προηγμένο σύστημα ανίχνευσης της Χαμάς

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) ισχυρίζεται ότι «κατέστρεψε ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης που αναπτύχθηκε από τη [Χαμάς], το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό αεροσκαφών πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας».

Σε ανάρτησή της στο X, πρώην Twitter, η IAF ανέφερε: «Για χρόνια, η Χαμάς δημιούργησε ένα δίκτυο καμερών υψηλής ποιότητας, κρυμμένες μέσα σε ηλιακούς θερμοσίφωνες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αεροσκαφών».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που έδειχνε τα χτυπήματα.

כלי טיס של חיל-האוויר השמידו מערכת גילוי מתקדמת שפיתח ארגון הטרור חמאס, אשר שימשה לצורך גילוי כלי טייס מעל שטח הרצועה.



במשך שנים חמאס הקים רשת מצלמות איכותיות, שהוחבאו בתוך דודי שמש לאורך כל רצועת עזה, במטרה לזהות ולעקוב אחרי כלי טיס. pic.twitter.com/2TcxIL5z1E — Israeli Air Force (@IAFsite) October 11, 2023

07:00 Συνεχίζονται οι επαφές Μπάιντεν - Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», δυο μέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ (αύριο Πέμπτη), ανέφερε λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.