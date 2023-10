Κατέφθασε στο Ισραήλ το πρώτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ (vid)

Το πρώτο αεροσκάφος της αμερικανικής Αεροπορίας προσγειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Ισραήλ μεταφέροντας στρατιωτική βοήθεια στη χώρα την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως τόσο η κεντρική αμερικανική Διοίκηση όσο και το αμερικανικό Πεντάγωνο ελέγχουν τα αποθέματά τους για να ικανοποιήσουν ισραηλινά αιτήματα για περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους και βόμβες SDB.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, δήλωσε προ ημερών ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πυρομαχικά στο Ισραήλ και τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW