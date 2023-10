Βόρειο Ισραήλ: Αναφορές για μαζική επίθεση με drones από τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή το βόρειο Ισραήλ δέχεται εναέρια επίθεση η οποία προέρχεται από το έδαφος του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Σειρήνες ηχούν ξανά σε όλο το Βορρά, από τα Υψίπεδα του Γκολάν έως και τη Γαλιλαία, συμπεριλαμβανομένων των ισραηλινών πόλεων Nahariya, Acre, Safed, Tiberias και Kiryat Shmona.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το κανάλι Kumta δείχνει όλα τα μέρη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συναγερμό όπου οι κάτοικοι καλούνται να εισέλθουν σε καταφύγια

Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για εισερχόμενο αεροσκάφος που πιθανότητα επρόκειτο για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο.

Το IDF δήλωσε ότι υπάρχει ύποπτη εναέρια εισβολή από λιβανικό έδαφος.

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace.