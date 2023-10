Ενός λεπτού σιγή στα θύματα του Ισραήλ στη γερμανική Βουλή (vid)

Τα μέλη του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου τήρησαν ενός λεπτού σιγή στα θύματα του πολέμου Χαμάς - Ισραήλ, κατά τη σημερινή τους συνεδρίαση.

«Ευχαριστώ τη γερμανική Bundestag για την τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής της Χαμάς. Η αλληλεγγύη σας ενισχύει την αποφασιστικότητά μας», αναφέρει σε ανάρτησή ου το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Thank you to the German @Bundestag for marking a moment of silence in memory of the victims of the Hamas massacre.



Your solidarity strengthens our resolve. 🇮🇱🇩🇪 pic.twitter.com/WPWwdhbjaJ