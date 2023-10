Πόλεμος στο Ισραήλ

Βίντεο από την επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, καταγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν στη διάρκεια επίσκεψής του στο νότιο Ισραήλ άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες για επικείμενη πυραυλική επίθεση της Χαμάς.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τζέιμς Κλέβερλι και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν, να τρέχουν να βρουν καταφύγιο στο εσωτερικό κτιρίου καθώς οι σειρήνες ηχούν στο Οφακίμ.

British Foreign Secretary James Cleverly and Israeli Foreign Minister Eli Cohen race for shelter moments ago as rocket sirens sound during a visit to the south.pic.twitter.com/zaOlA7Pg1Z