Πόλεμος στο Ισραήλ

Οι σειρήνες ηχούν και πάλι στα νότια του Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του ισραηλινού Στρατού εκτοξεύτηκε αντιαρματικός πύραυλος από τον Λίβανο.

«Ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο προς ένα στρατιωτικό φυλάκιο δίπλα στην κοινότητα Arab Al-Aramshe» ανέφερε σε ανάρτησή του ο λογαριασμός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ ενημέρωσε πως ξεκίνησαν και πάλι πριν από λίγο να ηχούν οι σειρήνες στα νότια της χώρας.

🔴An anti-tank missile was launched from Lebanon toward a military post adjacent to the community of Arab Al-Aramshe on the #BlueLine .

Στο μεταξύ, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν για τη σφαγή στο Κφαρ Αζά, λέγοντας πως «η Χαμάς θα πληρώσει».

«Αυτό είναι το Kibbutz Kfar Aza. Στο βάθος είναι η πόλη της Γάζας. Το πρωί του Σαββάτου, τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν στα χωράφια. Κάποιοι προσγειώθηκαν με αλεξίπτωτα πλαγιάς. Οι τρομοκράτες πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, σφαγιάζοντας μωρά, μητέρες και πατέρες στα υπνοδωμάτια τους. Η Χαμάς θα πληρώσει γι' αυτό το έγκλημα.»

This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City.



On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders.



The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms.



Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o