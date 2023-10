Πόλεμος στο Ισραήλ

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί βίντεο που δείχνει ισραηλινούς να βγαίνουν αυθόρμητα στα μπαλκόνια και να ψάλλουν τον εθνικό τους ύμνο σε μια προσπάθεια να πάρουν και να δώσουν κουράγιο μετά το αιματοκύλισμα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς που έχει στοιχίσει, μέχρι στιγμής, τη ζωή σε 1.200 συμπατριώτες τους.

«Αυθόρμητα οι κάτοικοι μιας γειτονιάς ψάλλουν τον εθνικό ύμνο ενώ λίγο νωρίτερα έτρεχαν στα καταφύγια ακούγοντας τις σειρήνες. Το εβραϊκό κράτος είναι δυνατό και θα επικρατήσει» αναφέρε σε ανάρτησή του χρήστης του διαδικτύου ενώ και ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) έγραψε: «Δεν θα λυγίσουμε».

Οι Ισραηλινοί κάτοικοι μιας γειτονιάς βγήκαν στα μπαλκόνια τους, για να ψάλλουν τον εθνικό τους ύμνο αφού ήχησαν οι σειρήνες για ένα ακόμη βράδυ.

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS