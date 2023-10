Επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση στο Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Η σημερινή συνομιλία ήταν η τέταρτη μεταξύ των δύο ηγετών τις τελευταίες μέρες.

Την επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες γνωστοποίησε και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke again today with US President Joe Biden.



The Prime Minister thanked the President for his powerful words of support, following their previous conversation yesterday, and for his unequivocal support for the State of Israel.