Ν. Κατς για φωταγώγηση της Βουλής στα χρώματα του Ισραήλ: Ευχαριστούμε Ελλάδα

Με ανάρτησή του στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να προχωρήσει στη φωταγώγηση του κτιρίου της στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας.

«Σήμερα το βράδυ, η Βουλή των Ελλήνων φωτίζεται με τη σημαία του Κράτους #Ισραήλ για να δείξει την αλληλεγγύη της στο λαό του Ισραήλ και στη μνήμη των 1200+ που δολοφονήθηκαν απάνθρωπα από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Σας ευχαριστούμε #hellenic parliament ευχαριστούμε Ελλάδα που στέκεστε στο πλευρό του Ισραήλ», υπογράμμισε στην ανάρτησή του ο κ. Κατς.

This evening, the Hellenic Parliament is illuminated with the flag of the State of #Israel to show its solidarity with the people of Israel and in the memory of the 1200+ murdered inhumanely by the terrorists of Hamas.

Thank you #hellenic parliament ευχαριστούμε Ελλάδα for… pic.twitter.com/CNybniAyPZ