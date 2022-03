Πόλεμος στην Ουκρανία: Φόβοι για πολλούς νεκρούς από την επίθεση στο Μικολάιφ, απελπιστική η κατάσταση στη Μαριούπολη

Τουλάχιστον 80 σοροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ανασυρθεί από το στρατόπεδο που επλήγη από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Μικολάιφ. Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο απολογισμό. Απελπιστική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη, καθώς μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι 300.000 πολίτες.

Για πρώτη φορά, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν υπερσύγχρονους υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal («Στιλέτο») για να πλήξουν μια υπόγεια αποθήκη οπλισμού στη δυτική Ουκρανία, σε μια ενέργεια, που σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να θεωρηθεί ως «μήνυμα προς το ΝΑΤΟ». «Η Δύση έσπρωξε την Ουκρανία σε έναν πόλεμο» δήλωσε ο σύμμαχος του Β. Πούτιν, Α. Λουκασένκο, για να δικαιολογήσει την ρωσική εισβολή.

Ο ουκρανικός στρατός δεν έχει καταγράψει καμία σημαντική μετατόπιση τις τελευταίες 24 ώρες στην πρώτη γραμμή, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Ολεκσέι Αρεστόβιτς, σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Reuters.

Οι μάχες συνεχίζονται σε τρία μέτωπα, όπως είπε:

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Μάχες διεξάγονται στους δρόμους του κέντρου της Μαριούπολης, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια του θεάτρου που βομβαρδίστηκε την περασμένη Δευτέρα.

Η κατάσταση στην πόλη είναι απελπιστική καθώς 300.000 πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, καθώς ο ρωσικός στρατός σφίγγει τον κλοιό του.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο δήλωσε στο BBC ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «κάνουν ό,τι μπορούν» για να κρατήσουν τις θέσεις τους, αλλά, όπως είπε, «οι δυνάμεις του εχθρού είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας».

Εκτεταμένη απαγόρευση κυκλοφορίας έχει ανακοινωθεί στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, εν μέσω φόβου ότι η πόλη αποτελεί στόχο μιας ρωσικής προέλασης προς την Μαριούπολη.

Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά υπερσύγχρονους υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει μια υπόγεια αποθήκη οπλισμού στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προέτρεψε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες «χωρίς καθυστέρηση», λέγοντας ότι είναι «η μόνη ευκαιρία για να μειώσει η Ρωσία τη ζημιά των δικών της λαθών».

15:16 Λαβρόφ: Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ενισχυθεί

Η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ενισχυθεί μόνο υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Αυτή η συνεργασία θα ενισχυθεί, γιατί σε μια εποχή που η Δύση υπονομεύει κατάφωρα όλα τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το διεθνές σύστημα, φυσικά εμείς - ως δύο μεγάλες δυνάμεις - πρέπει να σκεφτούμε πώς να συνεχίσουμε σε αυτόν τον κόσμο», φέρεται να είπε ο Λαβρόφ.

O ίδιος τόνισε πως δεν βλέπει κανένα λόγο να πιστεύει ότι ο μηχανισμός του ΟΠΕΚ+ θα διαλυθεί καθώς κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η μορφή του ΟΠΕΚ+ θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη μόλις εμφανιστούν νέοι συμμετέχοντες στην παγκόσμια αγορά προμήθειας πετρελαίου, ανέφερε το Interfax.

14:41 Ρώσοι κοσμοναύτες φορούν στολές στα χρώματα της Ουκρανίας

Οι τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες που έφθασαν την Παρασκευή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, φορούσαν κίτρινες και μπλε στολές στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Πρόκειται για τους Σεργκέι Κορσακοφ, Όλεγκ Αρτέμιεφ και Ντενις Ματιέγιεφ.

Οι τρεις κοσμοναύτες, που φορούσαν μπλε στολές κατά την αναχώρησή τους για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά τις άλλαξαν στη συνέχεια, δεν προέβησαν σε πολιτικά σχόλια ή δηλώσεις.

O Όλεγκ Αρτέμιεφ ρωτήθηκε για την επιλογή των στολών, και απάντησε ότι κάθε πλήρωμα επιλέγει το δικό του χρώμα για να μην είναι ίδια. «Ήταν η σειρά μας να διαλέξουμε ένα χρώμα. Αλλά στην πραγματικότητα, είχαμε τόσα πολύ στοκ από κίτρινο ύφασμα που έπρεπε να κάνουμε κάτι με αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να φοράμε κίτρινα», είπε.

Три российских космонавта, только что пристыковавшиеся к Международной космической станции, прибыли в украинском желтом! Three Russian cosmonauts who just docked with the ISS arrive in Ukrainian yellow! pic.twitter.com/mJGRKuzV5v

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, κυκλοφόρησαν πολλές θεωρίες για το χρώμα των στολών, με τις περισσότερες να μιλούν για υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο.

14:30 Απειλητική προς την Ιταλία δήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η Ρώμη πρέπει να συνέλθει, για να μη φτάσουμε σε μη αντιστρέψιμες συνέπειες», διαμήνυσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica.

Σε απειλητική δήλωση προς την Ιταλία προχώρησε ο Αλεξέι Παραμόνοφ, υπεύθυνος του τομέα ευρωπαϊκών θεμάτων του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι κυρώσεις δεν είναι δική μας επιλογή. Δε θέλουμε, η λογική του Γάλλου υπουργού οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ, ο οποίος κήρυξε ολικό χρηματοοικονομικό πόλεμο στη Ρωσία, να βρει θιασώτες στην Ιταλία, προκαλώντας μια σειρά από μη αντιστρέψιμες συνέπειες», δήλωσε ο Παραμόνοφ.

14:23 Μήνυμα Ουκρανού συμβούλου στη Δύση: Ενθαρρύνετε τη σφαγή

Την ενόχλησή του με τη Γερμανία και τη Δύση εξέφρασε δημόσια ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αφού η υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Κριστίνε Λάμπρεχτ επανέλαβε την πάγια θέση της Δύσης ότι το ΝΑΤΟ δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

«Η Γερμανίδα υπουργός Λάμπρεχτ είπε ανοιχτά: ‘Το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει στη σύγκρουση και δεν θα δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία’. Κάθε τέτοια δήλωση από Ευρωπαίους πολιτικούς ενθαρρύνει τη Ρωσία σε σφαγή στην Ουκρανία. Αν δεν αναγνωρίζετε τον πόλεμο και φοβάστε τον Πούτιν, τουλάχιστον μην κάνετε προκλητικές δηλώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Ποντολιάκ.

