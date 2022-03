Βρετανία: Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική - Φόβοι για περισσότερες απώλειες αμάχων

Στη νεότερη ενημέρωσή του για την κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας, το Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης προειδοποιεί για αλλαγή στην τακτική του ρωσικού στρατού, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους αμάχων.

«Το Κρεμλίνο έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στους αντικειμενικούς του στόχους», αναφέρουν οι Βρετανοί, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκπλαγεί από την κλίμακα και την αγριότητα της ουκρανικής αντίστασης.

Εκτιμά δε ότι: «η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αλλάξει την επιχειρησιακή της προσέγγιση και τώρα επιδιώκει μία στρατηγική φθοράς.»

«Αυτό είναι πιθανόν να εμπλέκει την χρήση πυρών αδιακρίτως οδηγώντας σε περισσότερες απώλειες αμάχων, καταστροφές ουκρανικών υποδομών και ένταση της ανθρωπιστικής κρίσης».

