Μαίνονται οι πυρκαγιές σε Ζάκυνθο Αχαΐα, Χίο, Πρέβεζα και Βόνιτσα - Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά, εκτός ελέγχου στα Συχαινά

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Γυμνότοπο Πρέβεζας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε στην Κεφαλονιά, ενώ ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στα Συχαινά. Οριοθετήθηκε το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το «112» καλεί τους κατοίκους είτε να βρίσκονται σε ετοιμότητα είτε να απομακρυνθούν από δεκάδες οικισμούς για λόγους ασφαλείας. Περίπου 5.000 πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ενώ η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

Συνολικά εκκενώθηκαν πάνω από 40 οικισμοί σε ένα 24ωρο, το οποίο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, χαρακτήρισε ως το «πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου», διότι εκδηλώθηκαν 82 πυρκαγιές, αριθμός «πάρα πολύ υψηλός» που, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες, δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες στο έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, τα πιο επικίνδυνα μέτωπα αυτή την ώρα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας - όπου η φωτιά καίει σε δύο εστίες, μία στη ΒΙΠΕ και μία δεύτερη που έχει διασπάσει τις δυνάμεις - καθώς και στην περιοχή της Πρέβεζας. Και οι δύο πυρκαγιές είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, σοβαρές αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν και στη Ζάκυνθο, στη Χίο και αλλού

Δείτε live την εξέλιξη των πύρινων μετώπων από τη NASA εδώ καθώς και από την υπηρεσία Zoom Earth εδώ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών

08:30 Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Βούντενη

Με νεώτερο μήνυμα του 112 καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Βούντενη στην Αχαΐα να απομακρυνθούν προς Πάτρα.

08:30 Β. Βαθρακογιάννης: 33 εναέρια μέσα στα μέτωπα – Δύσκολη μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ανακοίνωσε ότι επιχειρούν συνολικά 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα πυρκαγιών.

Η φωτιά στα Μέγαρα έχει οριοθετηθεί, όπως και στην περιοχή Σταμνά Μεσολογγίου. Στην Αχαΐα η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, ενώ στην Κάτω Αχαΐα – ΒΙΠΕ Πατρών το μέτωπο παραμένει σε εξέλιξη.

Στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα, ενώ στη Χίο η πυρκαγιά επίσης εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Στη Ζάκυνθο η φωτιά παραμένει ενεργή.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν τραυματιστεί πυροσβέστες σε διάφορα μέτωπα. Ο κ. Βαθρακογιάννης προειδοποίησε ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, και όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Η φωτιά έχει κυκλώσει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος #Γυμνότοπος και #Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό. Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Εκτός ελέγχου στα Συχαινά Αχαΐας

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω και Κάτω #Συχαινά και #Ανθούπολη #Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ., ενώ παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.

Στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Να σημειωθεί ότι εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, που στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά Πατρών, όπου εκδόθηκαν και τρία μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική. οι πυρκαγιές παρουσίασαν λίγο καλύτερη εικόνα τη νύχτα, αλλά έχουν απλωθεί σε μεγάλη έκταση και υπάρχουν πολύ μεγάλες εστίες παντού, που είναι ανεξέλεγκτες.

Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα έχει οριοθετηθεί.

Η κατάσταση στη Ζάκυνθο

Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας οι πρώτες εναέριες ρίψεις στην πυρκαγιά της Ζακύνθου. Μέχρι στιγμής επιχειρούν τρία αεροσκάφη Canadair, για να περιορίσουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η εικόνα στο μέτωπο της Λιθακιάς Ζακύνθου είναι βελτιωμένη, καθώς η έκταση της πυρκαγιάς έχει περιοριστεί σημαντικά. Πλέον υπάρχουν λίγες διάσπαρτες εστίες στην κορυφογραμμή προς την πλευρά του Αγαλά, ενώ έχει απομακρυνθεί τη δεδομένη στιγμή ο κίνδυνος για τα σπίτια στη Λιθακιά.

Ανησυχία υπάρχει για τις συνεχόμενες αναζωπυρώσεις στον Παντοκράτορα και στην Λίμνη Κερίου όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Προς στιγμήν υπάρχει αναζωπύρωση στον Αγαλά απο λάστιχα που καίγονται.

Υπενθυμίζεται πως η Πυροσβεστική χρησιμοποίησε το αντι-πυρ για να αποτρέψει ζημιά στην κατοικημένη ζώνη, μέθοδος που φαίνεται πως απέδωσε. Ωστόσο, άπαντες είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις εξαιτίας του ανέμου και προσδοκούν στις εναέριες ρίψεις, για να μπει σε τροχιά ύφεσης και ελέγχου η πυρκαγιά.

Η ηλεκτροδότηση στη Λιθακιά έχει επανέλθει, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας, καθώς είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις έχουν γίνει στάχτη 15.000 στρέμματα.

Πάτρα: Νέο μήνυμα του 112

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στην περιοχή των Συχαινών, με το οποίο καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακα να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κατεύθυνση της Πάτρας, καθώς η φωτιά έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Ξερόλακας και #Αρόη της Περιφερειακής Ενότητας #Πάτρας απομακρυνθείτε προς #Πάτρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Μάχη με τις φλόγες στη βορειοδυτική Χίο

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη - πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Νέο μέτωπο σε Κεφαλονιά

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα στα βορειοδυτικά του νησιού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Ιωάννινα

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ στην περιοχή Πρωτόπαπα του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, όπου εκδόθηκε και 112 για απομάκρυνση των κατοίκων.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με την συνδρομή υδροφόρων του δήμου και εθελοντών.