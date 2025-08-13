Αδ. Γεωργιάδης: Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας

Τα τρία Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κ. Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο ίδιος αναφέρει, επίσης, ότι κατά την χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά συνεπεία φωτιάς. 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες, ενώ στο ΓΝ Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά.
Αναλυτικά αναφέρει:
-Στο ΠΓΝΠ κατά την χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά συνεπεία φωτιάς. 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με…