Πάτρα: Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Συχαινά και Δυτική Αχαία - Περιορισμένες οι ζημιές στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στην Δυτική Αχαΐα. Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών: Κάηκαν ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και μια αποθήκη με λιπάσματα

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο. Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Ανακοίνωση της ΕΤΒΑ για ΒΙΠΕ ΑΕ

Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει ότι: "Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας".

Στην Αχαΐα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ

Στο μεταξύ στην Αχαΐα μεταβαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας

Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση ο κ. Τερεζάκης θα ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά».

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου. Τα συνεργία του αναδόχου που έχουν την ευθύνη της συντήρησης βρίσκονται είδη στην περιοχή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι εντός της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Η αντίδραση του ΟΣΕ, ως Διαχειριστής Υποδομής, υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων".