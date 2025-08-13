Ελένη Καρακασίδου: Από την Καλαμαριά στον κόσμο της Πληροφορικής και το χρυσό σε διαγωνισμό της Microsoft - «Πάγωσα όταν άκουσα το όνομά μου»

Η 17χρονη Ελένη Καρακασίδου από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist στην κατηγορία Power Point, στην έκδοση 365, που διεξήχθη στο Ορλάντο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, τον περασμένο Ιούλιο.

Η χρυσή πρωταθλήτρια μιλά στα Μακεδονικά Νέα για το ταξίδι της στον κόσμο της Πληροφορικής, για την υποτροφία που έλαβε πριν από τρία χρόνια στη Σχολή Πληροφορικής ExpertIN στην Καβάλα, για την οικογένειά της καθώς και για τον καθηγητή της σχολής της, κ. Παναγιώτη Ασλανίδη.

