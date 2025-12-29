Σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή φαίνεται ότι βρίσκεται το Ουκρανικό, αφού λίγο μετά τις επαφές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίτευξη εκεχειρίας, οι σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας φαίνεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στα άκρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ότι, ως εκ τούτου, η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα αλλάξει.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι στις 28-29 Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τες «άλλη μια σειρά ψεμάτων».

Δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσω WhatsApp ότι με τέτοιες δηλώσεις η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να επιτεθεί σε κυβερνητικά κτίρια της Ουκρανίας στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει αναλόγως στις ρωσικές απειλές.

Παράλληλα, μέσω X ο Ζελένσκι ανέφερε: Η Ρωσία το ξανακάνει, χρησιμοποιώντας επικίνδυνες δηλώσεις για να υπονομεύσει όλα τα επιτεύγματα των κοινών διπλωματικών μας προσπαθειών με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά. Αυτή η υποτιθέμενη ιστορία περί «χτυπήματος σε κατοικίες» είναι μια ολοκληρωτική κατασκευή που αποσκοπεί στη δικαιολογία πρόσθετων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και της άρνησης της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

Τυπικά ρωσικά ψέματα. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν ήδη στοχεύσει το Κίεβο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ουκρανία δεν κάνει βήματα που μπορούν να υπονομεύσουν τη διπλωματία. Αντιθέτως, η Ρωσία κάνει πάντα τέτοια βήματα. Αυτή είναι μία από τις πολλές διαφορές μας. Είναι κρίσιμο να μην παραμείνει ο κόσμος σιωπηλός τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπονομεύσει το έργο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία θα ήθελε να μην υπάρχουμε καθόλου»

Παράλληλα λίγο νωρίτερα, είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του Ουκρανού προέδρου στο X όπου κατακεραύνωνε τη στάση της Ρωσίας απέναντι στη χώρα του. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η στάση των Ρώσων απέναντι σε ένα δημοψήφισμα δεν είναι θετική, επειδή ένα δημοψήφισμα απαιτεί υποδομές ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι Ρώσοι δεν θέλουν να μας παραχωρήσουν κατάπαυση του πυρός για όσες ημέρες απαιτούνται για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Δηλαδή 60 ημέρες. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα και η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να μας πιέζει συνεχίζοντας τον πόλεμο - πυραύλους, πυροβολικό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε γι' αυτό.

Και υπάρχει επίσης ένα ζήτημα ισχύος αυτών των συμφωνιών, η ισχύς της αναγνώρισης αυτών των συμφωνιών. Η Ουκρανία είχε το Μνημόνιο της Βουδαπέστης - υπογεγραμμένο από ιδιώτες - και δεν λειτούργησε. Έπειτα, υπήρχαν οι συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες οδήγησαν σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Κανένα από αυτά τα έγγραφα δεν λειτούργησε. Έχουμε πλέον συμφωνήσει με τους Αμερικανούς ότι θα έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας που θα υποστηριχθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ - κάτι που είναι πολύ σημαντικό - και από το ουκρανικό Κοινοβούλιο.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα ψηφιστούν και από τις δύο πλευρές. Και οι διμερείς συμφωνίες μας με τους Ευρωπαίους θα επικυρωθούν στη συνέχεια από τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, έτσι ώστε αυτές οι συμφωνίες να έχουν νομική ισχύ. Όσο για το σχέδιο των 20 σημείων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εγκριθεί μέσω δημοψηφίσματος. Αυτή θα ήταν η ισχυρότερη ιστορική επικύρωση της ισχύος αυτού του εγγράφου και θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε αυτό. Φυσικά, δεν το βλέπουν όλοι θετικά, επειδή αυτό οδηγεί σαφώς σε ανοιχτή έκφραση της βούλησης - όχι ενός ατόμου, ούτε 450 ανθρώπων. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ζωτικής σημασίας αυτό να αποτελεί έκφραση της βούλησης του ουκρανικού λαού, ώστε το ουκρανικό έθνος να αποδεχτεί αυτήν την ειρήνη και να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο.

Γι' αυτό το δημοψήφισμα είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Οι Ουκρανοί, που έχουν υποφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε αυτόν τον πόλεμο, θα πρέπει να είναι χαρούμενοι για το τέλος αυτού του πολέμου και τη μορφή αυτής της συμφωνίας. Αυτό ακριβώς σημαίνει μια δίκαιη ειρήνη».

Στη συνέχεια, αναφορικά με το Ντομπάς, ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγορεί τη Μόσχα ότι «στις φαντασιώσεις τους, θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της χώρας μας». Αναλυτικότερα, αναφέρει: «Όσο για την αποχώρηση από το Ντονμπάς, δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία το επιθυμεί αυτό. Στις φαντασιώσεις τους, θα ήθελαν να μην υπάρχουμε καθόλου στο έδαφος της χώρας μας. Αυτές οι φαντασιώσεις υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αλλά έχουμε τη δική μας γη, τη δική μας εδαφική ακεραιότητα, το δικό μας κράτος και τα δικά μας συμφέροντα. Θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τα συμφέροντα της Ουκρανίας».