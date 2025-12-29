Νέα επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημερώθηκε για την επίθεση στο σπίτι του ομολόγου του

Νέα επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, ο Πούτιν μετέφερε στον Τραμπ ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση ουκρανικών drone εναντίον της προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας.

Η Ουκρανία απέρριψε ως ψευδείς τις ρωσικές κατηγορίες, αναφέροντας ότι η Μόσχα προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τη Δευτέρα και ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε από τον Τραμπ και τους ανώτερους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την επίθεση με drone κατά της προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας και του είπε ότι η Ρωσία επανεξετάζει τη θέση της ως αποτέλεσμα αυτού.