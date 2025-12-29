Ζελένσκι: Συνάντηση με τη Ρωσία εάν Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε πλαίσιο ειρήνης

Μία συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Ανέφερε, επίσης, ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια. Ο ίδιος, ωστόσο, είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τραμπ: Στις επόμενες εβδομάδες θα φανεί αν θα τελειώσει η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες Κυριακή, ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» – αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι – είπε ο ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι. «Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ.

Προγραμματίζεται νέα συνάντηση του κ. Τραμπ με τον κ. Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο, είπε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου.