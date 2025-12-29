Πεσκόφ: Σύντομα νέα επικοινωνία Πούτιν με Τραμπ - Τα ουκρανικά στρατεύματα να αποσυρθούν από το Ντονμπάς

Το Κρεμλίνο διαμήνυσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, εάν επιθυμεί ειρήνη, προσθέτοντας ότι, αν το Κίεβο δεν καταλήξει σε συμφωνία, θα χάσει ακόμη περισσότερα εδάφη.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ συνομίλησαν την Κυριακή ενόψει της συνάντησης του Τραμπ στο Μαϊάμι με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι έχει προγραμματιστεί μια ακόμη τηλεφωνική κλήση πολύ σύντομα.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την ιδέα μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς ή το μέλλον του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, που ελέγχεται από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας το θέμα ακατάλληλο για συζήτηση.

Όταν ρωτήθηκε για τις παρατηρήσεις του βοηθού του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σχετικά με την απόφαση που πρέπει να λάβει το Κίεβο για το Ντονμπάς, ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τα τμήματα που εξακολουθεί να ελέγχει.

«Μιλάμε για την αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος από το Ντονμπάς», δήλωσε ο Πεσκόφ. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και για τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

Σήμερα, η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, καθώς και τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι, Νικολάιφ και Ντνιεπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι το Ντονμπάς, η Ζαπορίζια και η Χερσώνα αποτελούν μέρος της, αν και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τις περιοχές αυτές ως ουκρανικές.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι δεν συζητείται καμία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Τέλος, παρέθεσε τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να χάσει περισσότερα εδάφη από τη Ρωσία τους επόμενους μήνες, εκτός αν το Κίεβο καταλήξει σε συμφωνία.

