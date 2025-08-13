Αν. Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα βγει από την παγίδα χαμηλής ανάπτυξης - Οι στρατηγικές ευκαιρίες και οι επίμονες προκλήσεις

Ένα πλούσιο αλλά και σύνθετο τοπίο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων, ταλέντων και επισκεπτών διαμορφώνεται για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΑΜΘ) βάσει της πρόσφατης έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ).

Η περιοχή διαθέτει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και το υψηλό επίπεδο διεθνοποίησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένει παγιδευμένη σε μια μακροχρόνια αναπτυξιακή υστέρηση σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, κάτι που αποτυπώνεται σε χαμηλό ΑΕΠ, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλά ποσοστά καινοτομίας, δημογραφική συρρίκνωση και ανεπαρκείς υποδομές.

