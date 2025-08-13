Περιορίστηκε η φωτιά στα Μέγαρα -Ήχησε το 112 για τον οικισμό Άγιος Κωνσταντίνος

Σε εξέλιξη - αλλά με καλύτερη εικόνα - παραμένει η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στα Μέγαρα με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο να επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 36 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο που κάνει ρίψεις νερού.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Παράλληλα ήχησε και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι του οικισμού Άγιος Κωνσταντίνος, καθώς η φωτιά πλησιάζει.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Η πυρκαγιά στα Μέγαρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Κομιντρί, όπου ήταν η παλιά χωματερή, σε χαμηλή βλάστηση και απείλησε να πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που την κατηύθυναν προς τη Νέα Πέραμο.

Από την Τροχαία γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά οι περισσότερες άρθηκαν και παρέμενε μέχρι πριν από λίγο κλειστός μόνο ο Γερμανικός Δρόμος από το ύψος της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου έως το ύψος των Κανδυλίων.