Μαίνεται για δεύτερη ημέρα το μέτωπο των πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να βρίσκονται επί τόπου στις πληγείσες ζώνες.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, καθώς και άλλα στοιχεία και ενδείξεις που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, φαίνεται να φωτίζουν τα αίτια εκδήλωσης των τελευταίων πυρκαγιών.

Ζάκυνθος

Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Κοιλιωμένο Ζακύνθου υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικό υλικό, που οδηγούν σε έναν παλιό γνώριμο των αρμόδιων Αρχών. Πρόκειται για έναν 59χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο χαρακτηρισμένος πυρομανής, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και είναι και πάλι ύποπτος.

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας

Στα Παλιάμπελα και στον Βάτο Βόνιτσας, όπου ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών, στις 03:00, 03:30 και 04:10, τα ξημερώματα της Τρίτης, σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης, υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις, που κατευθύνουν τις έρευνες σε δύο υπόπτους, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, αναφέρει ο ΣΚΑΪ.

Φλάμπουρα Πρέβεζας

Στη φωτιά που ξέσπασε στο Φλάμπουρα Πρέβεζας υπάρχουν καταθέσεις και φωτογραφικό υλικό, που κατευθύνουν τις έρευνες σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του, που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Μύτικα Πρέβεζας

Στον Μύτικα Πρέβεζας η πυρκαγιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο και στην Καστροσυκιά από παράνομη χωματερή κοντά στη θαλάσσια περιοχή.

Συχαινά Πάτρας

Στα Συχαινά της Πάτρας, ελέγχονται μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις δύο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Γυμνότοπος Φιλιππιάδας Πρεβέζης

Στη φωτιά που ξέσπασε στον Γυμνότοπο Φιλιππιάδας Πρεβέζης, υπάρχουν καταθέσεις, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό που απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, μέσα σε δασώδη περιοχή, να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα.