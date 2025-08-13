Ήπειρος: Τουλάχιστον 7 πύρινα μέτωπα με συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

Για ζημιές μεγάλης κλίμακας, καμένα σπίτια και ποιμνιοστάσια, μελίσσια και καλλιέργειες έκανε λόγο Δημήτρης Μαυρογιώργος. O επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας μιλώντας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων είπε ότι οι μεγαλύτερες ζημίες καταγράφονται στην Παντάνασσα του Δήμου Ζηρού ενώ ζημίες έχουν υποστεί τα δίκτυα νερού και ρεύματος με συνέπεια οι κάτοικοι να μην μπορούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους.

Ο κ. Μαυρογιώργος είπε ότι από το πρωί το σύνολο των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας με τη συνδρομή 7 εναέριων μέσων δίνει τη μάχη για την τιθάσευση της φωτιάς που ακόμα μαίνεται ανεξέλεγκτη

Η χθεσινή μέρα ήταν πραγματική κόλαση για την Ήπειρο καθώς ξέσπασαν 5 φωτιές στην Άρτα, 2 στην Πρέβεζα και μία στα Γιάννενα. Στην Άρτα οι περισσότερες φωτιές αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα όμως η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο λόγω του καύσωνα, των ισχυρών ανέμων και αρχικά των περιορισμένων εναέριων μέσων, γρήγορα έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι φλόγες σε χωριά του Δήμου Ζηρού έφταναν στις αυλές σπιτιών και το 112 ηχούσε όλη τη νύχτα ζητώντας από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν είτε προς την Άρτα είτε προς την Πρέβεζα.

Ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης ανέφερε ότι οι περισσότερες φωτιές είναι από πρόθεση και αφού στάθηκε στη σπουδαιότητα της κατάστασης, τόνισε ότι τα προβλήματα είναι πολλά και τα εναέρια μέσα δεν επαρκούν.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας- όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ιωαννίνων - υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας εμπρησμού από μοτοσικλετιστή. Για κινήσεις υπόπτων κοντά στα σημεία των πυρκαγιών κάνουν λόγο και πολίτες.

Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής, έφτασε στην Ήπειρο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια των πυρκαγιών.

Οι υπόνοιες εδράζονται αφενός στο μεγάλο αριθμό πυρκαγιών και αφετέρου στις ώρες εκδήλωσής τους.

Σε κόκκινο συναγερμό οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας

Δύσκολα θα είναι και σήμερα στην Ήπειρο καθώς σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης η Άρτα και η Πρέβεζα παραμένουν στην 4η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιών. Οι κατάκοπες και διάσπαρτες δυνάμεις Πολιτικής προστασίας παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Επίσης, σε ισχύ είναι και η απαγόρευση κυκλοφορίας και διαμονής επισκεπτών σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Η Περιφέρεια Ηπείρου και η Πολιτική Προστασία καλούν τους πολίτες να σεβαστούν τα μέτρα και τις απαγορεύσεις, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή και να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική ή την αστυνομία σε περίπτωση που διαπιστώσουν πυρκαγιά η ύποπτες κινήσεις.

Κόλαση φωτιάς και στην Αλβανία – Καταστροφές σε μειονοτικά χωριά

Μαίνεται για 8η μέρα η φωτιά σε μειονοτικά χωριά της Βορείου Ηπείρου. Εκτιμάται ότι προκλήθηκαν ζημίες σε 18 χωριά. Το μέτωπο ξεπερνά τα 35 χλμ. και εξαπλώθηκε ακόμη και σε ναρκοπέδιο στα ελληνοαλβανικά σύνορα με αποτέλεσμα να ακούγονται εκρήξεις.

Η καταστροφή είναι τεράστια καθώς σε όλη την Αλβανία είναι ενεργά πάνω από 30 μεγάλα πύρινα μέτωπα έχοντας κάψει μέχρι τώρα περίπου 250 χιλ. στρέμματα. Η Ελλάδα συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης με 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα.