Αδ. Γεωργιάδης: Εκκενώνεται προληπτικά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας

Την εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων της Αχαΐας για «καθαρά προληπτικούς λόγους» ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ενώ ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του υπουργού Υγείας ανέφερε:

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».