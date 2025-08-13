Κατεπείγουσα έρευνα για τους εμπρησμούς στην Ήπειρο - Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων έδωσε παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά με περιστατικά εκ προθέσεως εμπρησμών σε δασικές αλλά και μη εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

Οι Aρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.