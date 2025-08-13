Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Ένας 25χρονος ημεδαπός συνελήφθη νωρίτερα, στην περιοχή της Αχαΐας, με την κατηγορία του εμπρησμού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.