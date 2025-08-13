Meteo: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις 6 μεγάλες φωτιές που μαίνονται στη χώρα, (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) σύμφωνα με το Meteo, το οποίο δημοσιεύει δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας, σήμερα Τετάρτη.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: 40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα

Πάτρα: 2.000 στρέμματα

.

Το Meteo τονίζει παράλληλα πως τα νούμερα αυτά δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμμένων εκτάσεων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.