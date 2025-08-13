Φον ντερ Λάιεν: Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία μέσω του μηχανισμού RescEU, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της την Τετάρτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».

Η Ισπανία ζητά ενίσχυση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Η Ισπανία ζητά βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους της για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαίνονται σε όλη τη χώρα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα.

Συγκεκριμένα, ζήτησε δύο αεροσκάφη Canadair, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Cadena SER.

Σημειώνεται πως μεγάλες φωτιές μαίνονται εδώ και ημέρες στη χώρα και έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, με ακόμα 7 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η άλλη περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική είναι η Γαλικία (βορειοδυτικά), όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στη Σαντρέχα ντε Κουέιχα.

Μεταξύ των επτά ανθρώπων, η μεταφορά των οποίων στο νοσοκομείο ανακοινώθηκε σήμερα από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίλης και Λεόν, βρίσκεται ένας 37χρονος άνδρας που φέρει εγκαύματα στο 85% του σώματός του.

Οι άλλοι τρεις άνθρωποι, των οποίων η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη είναι μια 56χρονη γυναίκα, που φέρει εγκαύματα στο 50% του σώματός της και δύο άνδρες, ηλικίας 64 και 36 ετών.

Στην ίδια περιφέρεια της Ισπανίας ένας εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 35 ετών, έχασε τη ζωή του χθες ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες.

Σε αυτήν την περιοχή, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους εξαιτίας δύο πυρκαγιών στις επαρχίες Λέον και Θαμόρα, σύμφωνα με τις αρχές.