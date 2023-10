Πόλεμος στο Ισραήλ

Σύγχυση επικράτησε για την κατάπαυση του πυρός στη νότια Γάζα, καθώς το Ισραήλ φάνηκε να διαψεύδει τη Δευτέρα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη εκεχειρία στη νότια Γάζα, μισή ώρα αφότου πηγές ασφαλείας στη γειτονική Αίγυπτο δήλωσαν ότι επρόκειτο να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία, αλλά και να ανοίξει το πέρασμα στη Ράφα.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει εκεχειρία και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με αντάλλαγμα την απομάκρυνση των ξένων», ανέφερε εν τέλει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Reuters, πηγές ανέφεραν ότι Αίγυπτος, Ισραήλ και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στη νότια Γάζα που θα διαρκέσει αρκετές ώρες, αλλά δεν ήταν σαφείς ως προς την ακριβή διάρκειά της. Είπαν επίσης ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν ότι η Ράφα θα είναι ανοιχτή από τις 09:00 μέχρι τις 14:00 τη Δευτέρα ως μονοήμερη επαναλειτουργία σε πρώτη φάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως και η Χαμάς επεσήμανε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για συμφωνία εκεχειρίας.

Report: Crossing from Gaza to Egypt to open



"The Rafah crossing is opening at 9AM, but this is unconfirmed by Israel. Hamas is saying is unaware of such a ceasefire... The opening only applies for foreign nationals," reports our @PiaSteckelbach from Sderot, southern Israel pic.twitter.com/LFaqAGJIb7