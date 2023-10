Νόαμ Κατς: Δεν είναι μάχη μόνο του Ισραήλ, αλλά όλης της πολιτισμένης Δύσης

Για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς, το κύμα αλληλεγγύης από τους Έλληνες, το δίκαιο του πολέμου και τη δύσκολη επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή μίλησε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νοάμ Κατς, στο newsbomb.gr.

Αρχικά, ο Νοάμ Κατς εξήγησε πως πρόκειται για μία «ολομέτωπη επίθεση από τη Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος, ενάντια στους πολίτες. Περίπου 3 χιλιάδες τρομοκράτες διέσχισαν τα σύνορα από τη Γάζα και σφαγίασαν με τον πιο τρομακτικό τρόπο πολίτες σε περισσότερες από 30 χωριά, κοινότητες και πόλεις του Ισραήλ».

