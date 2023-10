«Κάποτε αυτό το σπίτι ήταν γεμάτο ζωή, τώρα επικρατεί μόνο εκκωφαντική σιωπή» (pics)

Φωτογραφίες ενός σπιτιού στο Ισραήλ το οποίο καταστράφηκε από την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς δημοσίευσε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Κάποτε αυτό το σπίτι στο Ισραήλ, με το όνομα της οικογένειας στα ελληνικά στην είσοδό του, ήταν γεμάτο ζωή, αγάπη και γέλιο. Τώρα είναι άδειο και επικρατεί μόνο εκκωφαντική σιωπή»

