ΕΕ: Εγκαινιάζει την επιχείρηση «Ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα» για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινιάζει την επιχείρηση «Ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα» για την αποστολή βοήθειας στη Γάζα, όπως γνωστοποίησε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος έγραψε:

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια.

Δεν μπορούν να πληρώσουν το τίμημα της βαρβαρότητας της Χαμάς.

Εκτός από τον τριπλασιασμό της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους στη Γάζα, οργανώνουμε μια ανθρωπιστική αεροπορική γέφυρα της ΕΕ προς τη Γάζα μέσω Αιγύπτου.

Με τις δύο πρώτες πτήσεις αυτή την εβδομάδα».

Palestinians in Gaza are in need of humanitarian aid.



They cannot pay the price of Hamas’ barbarism.



On top of tripling humanitarian aid for civilians in Gaza, we are organising an EU Humanitarian Air Bridge to Gaza through Egypt.



With the first two flights this week.