Επικεφαλής Υπηρεσίας Ασφαλείας Ισραήλ: Αποτύχαμε να προειδοποιήσουμε για την επίθεση, η ευθύνη είναι δική μου

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet, Ρόναν Μπαρ, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για την έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης για τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel και την Haaretz σε μια επιστολή του προς τα μέλη της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ ο Ρόναν Μπαρ γράφει: «Παρά μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιήσαμε, δυστυχώς, το Σάββατο δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια επαρκή προειδοποίηση που θα επέτρεπε την αποτροπή της επίθεσης. Ως το πρόσωπο που βρίσκεται στην κεφαλή της οργάνωσης - η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει εμένα».

Ο ίδιος εν συνεχεία σημειώνει ότι «θα υπάρξει χρόνος για έρευνες. Τώρα αγωνιζόμαστε. Χάσαμε δέκα από τους καλύτερους ανθρώπους μας, πολλοί από εμάς τραυματίστηκαν, οι στρατιώτες έχασαν τους συγγενείς τους. Αμέτρητες οι ιστορίες ηρωισμού» και όπως επισημαίνει «ήδη από την πρώτη ημέρα των μαχών, δημιουργήσαμε έναν ειδικό σχηματισμό, σε συνεργασία με τις IDF, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και την ανάκτηση των απαχθέντων και των αγνοουμένων».

