Υπ. Άμυνας Ισραήλ: «Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, αλλά θα νικήσουμε» (vid)

Την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα είναι μακρύς εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, κατά την συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Το τίμημα θα είναι υψηλό, αλλά θα νικήσουμε. Για το Ισραήλ, για τον εβραϊκό λαό και για τις αξίες στις οποίες πιστεύουν και οι δύο χώρες» τόνισε ο Γκαλάντ, ενώ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την στήριξή τους και αναφέρθηκε στα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Μπλίνκεν υπογράμμισε: «Γνωρίζετε τη βαθιά δέσμευσή μας στο δικαίωμα του Ισραήλ - και μάλιστα στην υποχρέωσή του - να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του. Σε αυτό, έχετε πάντα την υποστήριξη των ΗΠΑ».

