Ισραήλ: Ξεκίνησε την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος αεράμυνας λέιζερ Iron Beam (vid)

Στην ταχεία εφαρμογή του συστήματος αεράμυνας λέιζερ Iron Beam, προκειμένου να αποτρέψει μια μαζική πυραυλική επίθεση από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ, προχωράει το Ισραήλ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ισραηλινές πηγές.

Με αυτή τη στρατηγική απόφαση, θα ενταχθεί στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της χώρας ένα σύστημα αεράμυνας με λέιζερ 100 kW που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και εξουδετερώνει τους στόχους του ακαριαία, αντιμετωπίζοντας ένα ευρύ φάσμα απειλών.

Το σύστημα έχει επιδείξει επάρκεια στην αναχαίτιση απειλών όπως βλήματα πυροβολικού, νάρκες όλμων και drones από απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Η οικονομική αποδοτικότητα του όπλου λέιζερ υψηλής ενέργειας παρουσιάζει ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Κάθε βολή από το Iron Beam κοστίζει έως και χίλια δολάρια όταν αντίστοιχα η αξία κάθε αναχαιτιστικού πύραυλου Tamir του συστήματος Iron Dome ABM, ανέρχεται στα 40 με 50 χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ.

We are deploying our new air defense system 'the iron beam'. With godspeed it functions properly. Best scenario is we shouldn't have to use it. pic.twitter.com/zhrfcDbclQ