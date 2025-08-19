Reuters, Guardian, Axios

Ένας διπλωματικός αγώνας δρόμου έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, μόλις λίγες ώρες μετά την κρίσιμη άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Ουάσιγκτον για την Ουκρανία. Οι ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν το Κίεβο, μαζί με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν σε συνεχείς τηλεδιασκέψεις, εστιάζοντας στην ειρήνη, το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Συμμαχία των Προθύμων συγκέντρωσε πάνω από 30 ηγέτες σε μία συντονισμένη συνεδρίαση, ενώ ακολούθησε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι συζητήσεις είναι πυρετώδεις και καθοριστικές, με στόχο τη χάραξη στρατηγικών και δεσμεύσεων που θα καθορίσουν την ισορροπία δυνάμεων στην ήπειρο.

Η ατζέντα κορυφώνεται αύριο, Τετάρτη, με τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, όπου οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων θα εξετάσουν νέα στρατηγικά βήματα για την Ουκρανία. Η Ευρώπη κινείται σε ρυθμούς καταιγιστικού διπλωματικού αγώνα, σε μία μάχη αποφάσεων που θα καθορίσει το μέλλον της περιοχής και την ασφάλεια της ηπείρου.

Η κατά κατ’ αρχήν συμφωνία για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία ήταν το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των πολύωρων συνομιλιών τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για διμερή ή τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φτάνοντας στο σημείο να διακόψει για 40 λεπτά τη συζήτηση με τους Ευρωπαίους, προκειμένου να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η βασική εγγύηση παραμένει ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός, σε συνδυασμό με τις δυνάμεις διασφάλισης.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, παραμένει ασαφές για τη στάση του μετά το θρίλερ της χθεσινής ημέρας στην Ουάσινγκτον. Μία ημέρα αργότερα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των συνομιλιών μέσω δύο συνεχών τηλεδιασκέψεων.

«Σε λίγες εβδομάδες θα γνωρίζουμε αν θα υπάρξει λύση ή αν ο τρομερός πόλεμος θα συνεχιστεί», τόνισε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα είναι οι μέγιστες δυνατές.

Ταυτόχρονα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα καθοριστούν από τους διεθνείς εταίρους, με λεπτομέρειες που αναμένεται να επισημοποιηθούν σε έγγραφο μέσα στην επόμενη εβδομάδα με 10 ημέρες.

Από τις συζητήσεις της Ουάσιγκτον προέκυψε ότι οι Ευρωπαίοι θα χρηματοδοτήσουν την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, συνολικής αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κάλας: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον επόμενο μήνα - Καμία εμπιστοσύνη στον Πούτιν

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, δήλωσε την Τρίτη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η Κάλλας είπε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σημερινή εικονική σύνοδο ήταν αισθητή» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ατζέντας για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Ο (Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν δεν μπορεί να εμπιστευτεί καν να τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέπουν τη Ρωσία από το να επανασυνταχθεί και να επαναεπιτεθεί», δήλωσε σε ανάρτησή της στο X.

«Συμμαχία των Προθύμων»: Εξετάζουν σχέδιο κυρώσεων για πίεση στη Μόσχα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις νέες συνομιλίες που πραγματοποιούν μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω αβεβαιότητας για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να τον συναντήσει.

Όπως μετέδωσε ο Guardian, η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Πρόθυμων» συνεδρίασε αρχικά διαδικτυακά υπό την προεδρία του Κιρ Στάρμερ και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η διπλωματική κινητικότητα της Ευρώπης, μετά την πρωτοφανή κοινή επίσκεψη με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αποσκοπεί στο να πιέσει τον Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στον Πούτιν, λίγες ημέρες μετά τη φιλική τους συνάντηση στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι εντός εβδομάδων. Ο Μακρόν πρότεινε τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής, ενώ οι ΗΠΑ ανέφεραν και την Ουγγαρία ως πιθανό χώρο. Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ περιορίστηκε να δηλώσει ότι συζητήθηκε η «αναβάθμιση του επιπέδου εκπροσώπησης» στις συνομιλίες, χωρίς αναφορά σε τριμερή με Τραμπ και Ζελένσκι. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι μια τέτοια συνάντηση απαιτεί «πολύ προσεκτική προετοιμασία».

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας προς την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι τις χαρακτήρισε «κρίσιμο ζήτημα και αφετηρία για τον τερματισμό του πολέμου». Ο Τραμπ υπονόησε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν ως «συντονιστής».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά θα αποκτήσει συλλογική ρήτρα ασφάλειας με δυτική στήριξη. Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι μια ισχυρή ουκρανική στρατιωτική δύναμη πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο στοιχείο.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, το χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις της Ρωσίας και τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας παραμένει βαθύ. Όπως σχολίασε ο πρώην Γάλλος πρέσβης στις ΗΠΑ, Ζεράρ Αρό, «ήταν ο θρίαμβος της κενότητας και των αόριστων δεσμεύσεων».

Κόστα σε Ζελένσκι: Ακλόνητη η στήριξη στην Ουκρανία - Η διαδικασία ένταξής της στην ΕΕ πρέπει να συνεχιστεί

O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε γνωστό ότι «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… — António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και ότι η Ευρώπη οφείλει να συμμετάσχει σε μελλοντικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μαζί με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κόστα, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον μέσω βιντεοκλήσης από τη Λισαβόνα, δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ότι, παρότι απαιτούνται πολλά βήματα και δεν υπάρχουν εγγυήσεις επιτυχίας, η ίδια η πιθανότητα μιας διμερούς συνάντησης μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν συνιστά «μια τεράστια πρόοδο».

«Τώρα όλοι πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα σε πραγματικότητα, ώστε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και να έχει επιτυχία», είπε, ζητώντας ευρύτερες συνομιλίες με τη συμμετοχή της Ευρώπης «το συντομότερο δυνατό».

Επισήμανε επίσης ως «ιδιαίτερα σημαντική» την ετοιμότητα της Ουάσινγκτον να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η βάση για μελλοντικές εγγυήσεις είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, των οποίων η ικανότητα πρέπει να ενισχυθεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι το μέλλον της χώρας δεν συνδέεται μόνο με μέτρα ασφαλείας, αλλά και με τις προοπτικές σταθερότητας και ευημερίας που θα προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ.

Παράλληλα, το μπλοκ θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο και ετοιμάζει ένα νέο πακέτο κυρώσεων, κατέληξε ο Κόστα.

Ζελένσκι: Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου

Ως «ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης», χαρακτήρισε τις συζητήσεις που πραγματοποίησαν σε τηλεδιάσκεψη οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ζελένσκι, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του αποτελούν το κορυφαίο επίτευγμα της συλλογικής προσπάθειας των εταίρων, αλλά και της θυσίας και του θάρρους του ουκρανικού λαού που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία του.

Κυρ. Μητσοτάκης για Ουκρανία: Ανάγκη για άμεση εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων έγινε ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετικό ότι μετά τις χθεσινές συναντήσεις υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα βήματα και για συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας σύντομα.

Ενώ υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη για άμεση εκεχειρία και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας. Επίσης, ο ίδιος επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για το απαραβίαστο των συνόρων.

Axios: Ο Ρούμπιο επικεφαλής των συζητήσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, από τις διπλωματιές διεργασίες στις ΗΠΑ προέκυψε ότι ότι υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης, σύμφωνα με το Axios.

Όπως αναφέρει, μια κοινή επιτροπή ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει να συντάξει την πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας, με τη συμμετοχή συμβούλων εθνικής ασφάλειας από όλες τις πλευρές. Οι εργασίες αναμένεται να είναι εντατικές, με στόχο την κατάληξη σε σαφή αρχιτεκτονική μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικές δυνάμεις στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά είναι ανοιχτός στο να παρέχει στρατιωτική αεροπορική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα. Παρά τις θετικές δηλώσεις, το Κρεμλίνο αντιτίθεται εδώ και καιρό σε οποιοδήποτε σχέδιο με ξένες στρατιωτικές δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δυνάμεις εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ μπορούν να προσφέρουν αεροπορική υποστήριξη χωρίς να δεσμεύσουν στρατεύματα.

Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η αντίσταση του Πούτιν σε ανάπτυξη ξένων δυνάμεων σε ουκρανικό έδαφος, ενώ για τον Ζελένσκι η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση αφορά πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να συζητήσει την αρχή των εγγυήσεων ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές.

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε διμερή με Ζελένσκι στη Μόσχα - Αρνήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε η συνάντηση αυτή να οργανωθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρικτές του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.