Σύνοδος στην Ουάσινγκτον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ ηγετών των ΗΠΑ και της Ευρώπης σημείωσε πρόοδο ως προς τους δύο στόχους που το Ηνωμένο Βασίλειο ήλπιζε περισσότερο να επιτύχει.

Good talks with leaders in D.C. yesterday.



We achieved two important outcomes that move us closer to a just peace in Ukraine and greater security in Europe. pic.twitter.com/Kx2PiJ5wPz — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 19, 2025

Πρώτον, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η συνάντηση της Δευτέρας οδήγησε σε μια «ανακάλυψη» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα «διασφαλίσει ότι εάν υπάρξει ειρήνη... τότε θα την τηρήσουμε».

Δεύτερον, δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία θα ακολουθήσει τριμερής σύνοδος κορυφής των δύο ηγετών μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό επειδή αποτελεί πραγματική αναγνώριση της αρχής ότι καμία απόφαση για την Ουκρανία δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε ο Στάρμερ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Ωστόσο, η ακριβής φύση των εγγυήσεων ασφαλείας που συζητούνται δεν είναι σαφής. Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στο CNN την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον κατάφερε να αποσπάσει μια παραχώρηση από τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα, με το Κρεμλίνο να επιτρέπει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να χορηγούν στην Ουκρανία προστασία «τύπου Άρθρου 5», αλλά να μην αποδέχεται την αρχή της πλήρους ένταξης της στο ΝΑΤΟ.

Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι δεν είναι σαφές γιατί οι ΗΠΑ θα χρειάζονταν την άδεια της Ρωσίας για να παράσχουν αυτές τις προστασίες στην Ουκρανία. Ο Nigel Gould-Davies, ανώτερος συνεργάτης στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε στο CNN ότι η θέση του Γουίτκοφ ήταν «εκπληκτικά αδύναμη και ευάλωτη».

Σχετικά με την πιθανότητα μιας συνόδου κορυφής Ζελένσκι-Πούτιν, το Κρεμλίνο είναι επίσης διστακτικό σχολιάζοντας ότι ήταν έτοιμο να «αυξήσει το επίπεδο εκπροσώπησης» στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αλλά δεν είπε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν.