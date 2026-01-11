10 χρόνια μόνο νίκες

Αρέσει - δεν αρέσει, πονά - δεν πονά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους κιόλας μήνες που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε κεφάλι στις δημοσκοπήσεις και στη συνέχεια νίκησε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτά είναι τα γεγονότα.

Και η θητεία του δεν έχει λήξει ακόμη. Έχει άλλους 14 περίπου μήνες για να ολοκληρώσει το κυβερνητικό του έργο και να ζητήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών. Να σημειώσω δε, πως σήμερα ουδείς αμφισβητεί τη νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το ζητούμενο δεν είναι η πρωτιά της, αλλά η αυτοδυναμία της. Όποιος διαφωνεί επ' αυτού κινείται σε ένα άλλο σύμπαν.

Το ερώτημα είναι ένα: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε καλύτερη θέση ή σε χειρότερη σε σχέση με το 2019;

Στην οικονομία, όπως λένε όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι οίκοι αξιολόγησης και οικονομικά περιοδικά, η Ελλάδα έκανε άλματα. Από απολωλός πρόβατο έγινε μια υποδειγματική χώρα, ένα παράδειγμα προς μίμηση, σύμφωνα με τις δικές τους δηλώσεις. Συμβολικό αποτέλεσμα ήταν η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είχε προηγούμενο στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ενώ δεν θα πρέπει να μην εγγράψουμε στο ενεργητικό της κυβέρνησης τα βήματα για τη συγκρότηση εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ για την κατάσταση των σχετικών βιομηχανιών στην αρχή της κυβερνητικής θητείας. Τέλος, η τριμερής συνεργασία Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ δημιουργεί νέες ισορροπίες στην ευαίσθητη περιοχή μας.

Στην εξωτερική πολιτική η πατρίδα μας, σε όλα τα κρίσιμα διεθνή ζητήματα, τάχθηκε αδιαπραγμάτευτα με τη σωστή πλευρά της Ιστορίας και ανταμείβεται για αυτό. Μακριά από τις τυχοδιωκτικές πολιτικές του παρελθόντος, χάραξε με σαφήνεια τις γραμμές της και διαμόρφωσε τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέτωπα. Αυτές οι γραμμές θα είναι από τις στρατηγικές διακυβεύσεις των εκλογών.

Στην Υγεία δαπανώνται σε υποδομές και εξοπλισμούς δισεκατομμύρια, κάτι που το εκτιμούν οι πολίτες, αν κρίνω από τις απαντήσεις που δίνουν σε σχετικά ερωτηματολόγια. Και οι επαγγελματίες της μιζέριας κουράστηκαν να φωνάζουν και τα παράτησαν.

Στη Δικαιοσύνη γίνονται τομές και μεταρρυθμίσεις που είχαν να γίνουν πολλές δεκαετίες και το έργο συνεχίζεται, ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Παιδεία. Υπάρχουν βεβαίως και τομείς όπου παρατηρούνται αστοχίες αδικαιολόγητες, καθώς η κυβέρνηση διάγει σχεδόν τον 7ο χρόνο της θητείας της. Κάποιοι υπουργοί «δεν το έχουν» και κάποιοι άλλοι κινούνται στην αντίληψη των «εισερχομένων - εξερχομένων». Όμως πάντα αυτό που μετρά είναι η μεγάλη εικόνα.

Όποιος εξετάζει τα παραμετρικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων παρατηρεί ότι η κυβέρνηση, πλησιάζοντας στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, έχει ένα εν δυνάμει ακροατήριο περί το 35%, ενώ διατηρεί μια σταθερά μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, κάτι πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά μας δεδομένα.

Δια ταύτα: όλοι εμείς οι «ακροκεντρώοι», οι της φρουράς, οι Κυριακίστας, εμείς που «μισούμε τα νιάτα μας», αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για την επιλογή μας να στηρίζουμε Κυριάκο. Δέκα χρόνια νικών και συνεχίζουμε.