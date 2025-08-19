Η Θεσσαλονίκη και το ΚΘΒΕ επίκεντρο του Πολιτισμού των Βαλκανίων: Η σημασία του Διαβαλκανικού Δικτύου Παραστατικών Τεχνών

Η Θεσσαλονίκη, απετέλεσε διαχρονικά- και συνεχίζει να αποτελεί - σταυροδρόμι πολιτισμών και πύλη επικοινωνίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Με αφορμή την εξωστρέφεια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) ως βασικού πυλώνα πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής, αναλαμβάνει έναν νέο, κομβικό ρόλο στον πολιτιστικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με πρωτοβουλία της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και την αρωγή της Διοίκησης του ΚΘΒΕ, σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ιδρύθηκε το Διαβαλκανικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

