Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα 90 δισ. δολάρια σε αμερικανικά όπλα που θα περιλαμβάνονται στις ευρείες συμφωνίες ασφαλείας με τους δυτικούς συμμάχους θα ενισχύσουν τόσο την τρέχουσα αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία όσο και την προστασία της χώρας από μελλοντικές επιθέσεις.

Στην κορυφή της λίστας του Ζελένσκι βρίσκονται τα συστήματα αεράμυνας και τα μαχητικά αεροσκάφη, δύο προηγμένα οπλικά συστήματα που παραμένουν σε έλλειψη στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ζητήσει περισσότερα συστήματα Patriot και μαχητικά F-16, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που

πλήττουν πόλεις, στρατιωτικές βάσεις, αλλά και εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το πακέτο, που σύμφωνα με τον Ζελένσκι βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, αναμένεται επίσης να περιλαμβάνει πυραύλους, βλήματα πυροβολικού, εκτοξευτές μεγάλου βεληνεκούς, άρματα μάχης, συστήματα παρεμβολών και αντιπαρεμβολών, καθώς και άλλα όπλα που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να διατηρήσει τις γραμμές άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί όπλα και για την επόμενη μέρα

Πέρα από την τρέχουσα ενίσχυση της άμυνάς της, η Ουκρανία θα χρειαστεί όπλα και για την ανασυγκρότηση του στρατού της σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, ώστε να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα οπλισμού Rafael Loss του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, θα περιλαμβάνονται τεθωρακισμένα οχήματα για τη μεταφορά και υποστήριξη των στρατευμάτων, αντικαθιστώντας τα αγροτικά οχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Το πώς θα εξασφαλιστούν τα 90 δισ. δολάρια παραμένει ασαφές. Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε ότι θα προέλθουν από το ουκρανικό κράτος, ενώ εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος του κόστους θα καλυφθεί από ευρωπαϊκές χώρες και συμμάχους του ΝΑΤΟ..

Την Τετάρτη η συνεδρίαση των αρχηγών του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη για να συζητήσουν για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κείν, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να παραστεί στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ συγκάλεσε τακτική συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών γενικών επιτελείων, όπως τη χαρακτήρισε η πηγή.

Ένας διαφορετικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ Αλέξους Γκρινκέβιτς θα ενημερώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.